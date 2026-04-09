Si ferma a 37 la striscia di set vinti da Jannik Sinner nei Masters 1000. Record di ogni epoca

Si è fermata a 37 la serie di set consecutivi vinti da parte di Jannik Sinner nei tornei di categoria ATP Masters 1000: oggi l’azzurro ha ceduto il secondo parziale al tiebreak al ceco Tomas Machac, ma poi è riuscito a portare comunque a casa l’incontro, spuntandola nella frazione decisiva. Sinner aveva vinto gli ultimi tre tornei di questa categoria senza perdere set.

La striscia, comunque da record, si era aperta a Parigi-Nanterre 2025, torneo simile per struttura a Montecarlo, dove Sinner aveva vinto i 5 incontri senza perdere set (10 totali vinti), mentre nel 2026 era proseguita ad Indian Wells, torneo che prevede però un turno in più. Per Sinner 6 vittorie, 12 set vinti ed il totale che era andato a 22.

Era seguito il torneo di Miami, identico ad Indian Wells per struttura: per l’azzurro arrivano altre 6 vittorie, con altri 12 set vinti ed il totale che era salito a 34. A Montecarlo Sinner vince in due set all’esordio e poi il primo odierno contro Machac: a quota 37 la striscia si interrompe. Sinner però vince e prosegue la ricerca del 4° titolo Masters 1000 consecutivo.