Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 del seeding). Una partita che si preannuncia impegnativa per Jannik, al cospetto di un giocatore di ottimo livello e molto ben preparato dal punto di vista fisico.

Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe sfavorire l’azzurro. Sinner viene, infatti, da una serie di impegni considerevole, ricordando i successi nel Masters1000 di Indian Wells e di Miami. Le fatiche accumulate tra California e Florida potrebbero incidere in maniera importante nel confronto.

Un campanello d’allarme è suonato nella sfida degli ottavi in cui Jannik è stato costretto a cedere un set contro il ceco Tomas Machac. Un calo chiaro c’è stato nel secondo parziale e bravo è stato l’altoatesino a riprendersi nella terza frazione e a fare la differenza da grande campione. Tuttavia, non mancano i punti interrogativi nel confronto col canadese.

La partita tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo, andrà in scena venerdì 10 aprile sul Campo Ranieri III. Il match sarà il secondo dello schedule, preceduto dalla sfida tra il brasiliano Joao Fonseca e il tedesco Alexander Zverev. La copertura televisiva del confronto sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-AUGER ALIASSIME ATP MONTECARLO 2026

Venerdì 10 aprile

CAMPO RANIERI III – Inizio ore 11:00

1. Joao Fonseca BRA vs Alexander Zverev GER (3)

A seguire

2. Felix Auger-Aliassime CAN (6) vs Jannik Sinner ITA (2)

A seguire

3. Carlos Alcaraz SPA (1) o Tomas Martin Etcheverry ARG vs Alexander Bublik KAZ

A seguire

4. Valentin Vacherot MON o Hubert Hurkacz POL vs Alexander Blockx BEL o Alex de Minaur AUS (5)

PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.