Sinner inizia ad accusare la fatica. E il format ‘all’antica’ di Montecarlo non lo favorisce

La spia della riserva si è accesa. Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner conquista una vittoria sofferta contro il ceco Tomas Machac, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 dopo due ore di gioco. Un successo costruito con autorità nel primo set, ma complicatosi nel secondo, quando è emerso un evidente calo fisico.

L’azzurro, tuttavia, ha mostrato carattere nel terzo parziale, reagendo con lucidità e trovando le soluzioni necessarie per superare le difficoltà. Un’affermazione significativa non solo per il risultato, ma anche per la capacità di adattamento dimostrata nei momenti più critici.

Resta però un elemento da non sottovalutare: il carico di fatica accumulato. Sinner arriva infatti dai trionfi nei Masters 1000 americani, dove ha centrato il cosiddetto “Sunshine Double” senza cedere alcun set. Tra Indian Wells e Miami è rimasto in campo complessivamente per 17 ore e 25 minuti, un dispendio energetico inevitabilmente destinato a incidere sul piano fisico.

A ciò si aggiunge il ridotto tempo a disposizione per adattarsi alla terra rossa. Il passaggio dal cemento al mattone tritato rappresenta sempre una fase delicata, sia sotto il profilo tecnico sia per le sollecitazioni sul corpo dell’atleta.

Il quadro si complica ulteriormente alla luce del format del torneo monegasco, che prevede una programmazione concentrata in una sola settimana. Sinner non potrà beneficiare di alcun giorno di riposo: già domani sono in calendario i quarti di finale, seguiti dalle semifinali e dalla finale nel fine settimana. Una sequenza serrata che in passato ha spesso rappresentato un ostacolo per il pusterese, talvolta in difficoltà nell’assorbire il ritmo ravvicinato degli impegni senza una giornata di pausa.

In questo contesto, il percorso si annuncia in salita, anche alla luce del livello degli avversari ancora in corsa.