Sinner-Moller potrebbe iniziare in ritardo: maratona nel primo match femminile, poi Musetti

Dopo un’ora e 35 minuti di match vanno al terzo set sul Manolo Santana Stadium la romena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff: si tratta del campo sul quale, nel pomeriggio, si sfideranno Jannik Sinner ed il danese Elmer Moller, in campo in ogni caso non prima delle 16.00.

Dopo la conclusione del match Cirstea-Gauff, però, andrà in scena il match tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il neerlandese Tallon Griekspoor: posto che questo match potrebbe iniziare attorno alle 14.00, allora Sinner potrebbe scendere in campo dopo le 16.00.

Tecnicamente il cosiddetto “not before” non assicura che l’inizio del match sarà certamente fissato per quell’ora, ma soltanto che è certo che non inizierà prima dell’orario definito. In questo caso, dunque, non è certo che Sinner-Moller inizi alle 16.00 in punto, ma col prolungarsi dei match precedenti, potrebbe iniziare più tardi.