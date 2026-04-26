LIVE Fonseca-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il match di cartello che tutti aspettano

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Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno del Masters1000 di Madrid 2026 che vede di fronte Rafael JODAR e Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale.

I due astro nascenti del tennis mondiale si sfidano per la prima volta in un torneo Masters 1000 e lo fanno arrivando da due percorsi diametralmente opposti. Il brasiliano non ha ancora messo piede ufficialmente nei campi in terra battuta della Caja Magica visto il forfait di secondo turno del croato Marin Cilic, ritiratosi prima della partita. Il rampante iberico, fresco semi finalista a Barcellona, ha invece salvato una partita quasi persa contro Jesper De Jong al primo turno, per poi giungere per la prima volta nella giovane carriera a questo punto di una manifestazione di questa caratura.

Il tennis spagnolo si attendeva Martin nel ruolo di “paladino di Alcaraz”, ed invece il giovane sta riscontrando diversi problemi nel corso della sua ascesa verso la top 100 mondiale, nella quale Jodar è brecciato di prepotenza dopo il roboante torneo di Barcellona. La formazione americana del tennista della periferia di Madrid gli hapermesso, una volta entrato nel circuito a pieno regime, di macinare vittorie su vittorie e di trovarsi già catapultato alle porte della top 32, valida per essere testa di serie al Roland Garros e nei prossimi Slam. Come Vacherot, non difende niente in termini di punti ATP. Interessante sarebbe un altro confronto tra Sinner e Fonseca nei quarti di finale, ma chiunque giungesse sarebbe un match da non perdere.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della scoppiettante sfida di 3° turno tra Rafa JODAR e Joao FONSECA che prenderà il via nel cuore della serata madrilena non prima delle 21. Vi aspettiamo!!