Dove vedere in tv Sinner-Moller, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà il danese Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo il sofferto esordio di venerdì pomeriggio contro il francese Benjamin Bonzi, contro cui è riuscito ad avere la meglio in rimonta al terzo set, il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro un rivale proveniente dalle qualificazioni e capace di eliminare Federico Cinà e poi il canadese Gabriel Diallo (testa di serie numero 32) nel tabellone principale.

L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale) e non inizierà prima delle ore 16.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff, seguito dal confronto tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del match tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa della capitale spagnola, ma dovrà stare attento a non sottovalutare un avversario in grande crescita sotto il profilo tecnico e che sta attraversando un buon momento di forma. Il 24enne italiano, tornato in testa al ranking ATP da un paio di settimane e capace di vincere gli ultimi tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo), incrocerà il 22enne, numero 169 della graduatoria internazionale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Moller, terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati: il canale esatto verrà definito in mattinata. Garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MOLLER ATP MADRID

Domenica 26 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00 Jannik Sinner vs Elmer Moller

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium, si giocheranno nell’ordine: Cirstea-Gauff, Griekspoor-Musetti. Al termine, e non prima delle ore 16.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MOLLER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.