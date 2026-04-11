Sinner in serie positiva con Zverev. Ma c’è un conto in sospeso relativo a Montecarlo

Per il terzo torneo consecutivo si affrontano in semifinale Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente n.2 e n.3 delle classifiche mondiali. L’italiano ed il tedesco scenderanno in campo oggi sul Ranieri III del Country Club del Principato di Monaco in occasione del penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo 2026, primo grande evento su terra battuta della stagione.

Il favorito d’obbligo non può che essere il 24enne nativo di San Candido, ormai ad un passo dal sorpasso sul rivale spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP dopo aver completato il Sunshine Double sul cemento americano tra Indian Wells e Miami. I precedenti indicano inoltre una netta superiorità dell’altoatesino, in vantaggio 8-4 nei testa a testa ufficiali disputati nel circuito maggiore.

Sinner ha una sequenza aperta di sette successi consecutivi contro Zverev, cominciata nel 2024 (7-6 al terzo in semifinale a Cincinnati) e che ha visto il nostro portacolori aggiudicarsi ben 13 dei 14 set giocati negli scontri diretti del biennio 2025-2026. L’ultima vittoria del teutonico risale agli ottavi degli US Open 2023, quando si impose per 6-3 al quinto.

La vera grande esplosione di Jannik al vertice del tennis globale arrivò proprio nelle settimane successive, non a caso da lì in poi ha concesso le briciole (2 set su 17) al nativo di Amburgo nella loro rivalità. Fanno poco testo dunque le quattro affermazioni di Sascha collezionate tra il 2020 ed il 2023 – mentre la prima sfida fu vinta da Sinner al Roland Garros autunnale del 2020 – anche se tra queste c’è anche il 5-7 6-3 7-6 del loro ultimo match sulla terra battuta disputato proprio sui campi monegaschi nei quarti di finale del 2022.