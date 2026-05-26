Tabellone stravolto per Sinner: da Medvedev a Bublik, carestia di teste di serie!

Dopo tre giornate va ufficialmente in archivio il primo turno del Roland Garros 2026, che ha già regalato diverse sorprese tra cui l’eliminazione di alcuni outsider nel singolare maschile. Debutto sul velluto per il numero 1 al mondo e grande favorito della vigilia Jannik Sinner, promosso al secondo atto dello Slam parigino dopo il successo per 3-0 sulla wild card locale Clement Tabur.

Nella parte alta del tabellone, presidiata dal fuoriclasse azzurro fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, sono ben cinque (su sedici) nel complesso le teste di serie uscite di scena fino a questo momento. Un bilancio davvero negativo per i tennisti “seeded”, anche se in alcuni casi il match in questione era sulla carta equilibrato o è stato condizionato da un infortunio.

A fare più rumore è certamente la sconfitta in cinque set del russo Daniil Medvedev (n.6 del seeding) contro l’australiano Adam Walton, ma ha già salutato il torneo anche il kazako Alexander Bublik (n.9) in seguito al ko con l’imprevedibile tedesco Jan-Lennard Struff. Strada dunque in discesa per Sinner, che troverà giovedì al secondo turno l’abbordabile argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il coefficiente di difficoltà salirà nel match successivo contro il vincente della sfida tra il giovane talento spagnolo Martin Landaluce ed il ceco Vit Kopriva, mentre agli ottavi incrocerà uno tra i connazionali Matteo Berrettini e Luciano Darderi, l’argentino Francisco Comesaña ed il transalpino Arthur Rinderknech. Tanti candidati e poche certezze nello spicchio di tabellone che designerà il suo rivale ai quarti (possono provarci gli americani Ben Shelton e Frances Tiafoe, ma anche il polacco Hubert Hurkac ed il greco Stefanos Tsitsipas), mentre il canadese Felix Auger-Aliassime è sopravvissuto alla maratona serale con Daniel Altmaier e resta a questo punto il favorito per raggiungere Jannik in semifinale.