Tennis
Ambesi: “Sinner-Zverev non la vedo così semplice, meno aspetti favorevoli per Jannik”
Jannik Sinner contro Alexander Zverev e Carlos Alcaraz contro Valentin Vacherot. Sono queste le due semifinali in programma oggi al Masters 1000 di Montecarlo, con protagonisti i primi tre giocatori al mondo ed il beniamino locale. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.
“A Fonseca, rispetto a Sinner e Alcaraz, manca la mobilità. Per Sinner vincere questa partita con Zverev avrebbe un peso notevole. Avrebbe raggiunto la finale in tutti i 1000, tranne Madrid. Il palmares di Alcaraz sulla terra è importante. Sinner può vincere 4 1000 di fila: ce l’hanno fatta solo Nadal e Djokovic due volte“, dichiara Ambesi al termine dei quarti di finale sulla terra rossa del Principato.
Sulla sfida tra l’azzurro ed il tedesco: “Io non la vedo così semplice la partita, ha dei punti interrogativi. I precedenti sulla terra sono molto datati e siamo 1-1. Io non vedo tutto questo vantaggio di Sinner contro Zverev. Il tedesco ha giocato alla pari nell’ultima che ha perso. Tornano ad affrontarsi sulla terra dopo 4 anni, questo è un elemento che va a sparigliare le carte“.
Il giornalista di Eurosport vede un match più incerto ed equilibrato rispetto agli ultimi precedenti scontri diretti tra il n.2 ed il n.3 del ranking ATP: “Il tedesco viene da un paio di partite tirate, e questo lo può aiutare. Rispetto ad altre volte, vedo meno aspetti favorevoli per Sinner. Se oggi Zverev non fa partita alla pari, penso sia finita“.