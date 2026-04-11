A che ora Sinner-Zverev su TV8 oggi: programma semifinale, differita in chiaro, streaming

Tutto pronto per l’attesa sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valevole come prima semifinale del tabellone di singolare del Masters 1000 di Montecarlo 2026. Sul campo centrale del Country Club monegasco si affrontano il n.2 ed il n.3 del ranking mondiale, in un match che mette in palio l’accesso alla finale contro uno tra il n.1 Carlos Alcaraz e l’idolo locale Valentin Vacherot.

Bilancio positivo nei precedenti per l’azzurro, che si trova avanti 8-4 nei testa a testa ufficiali ed è in striscia positiva peraltro da sette match consecutivi contro il tedesco. In questo periodo però i due non si sono mai incrociati sulla terra battuta, ed il loro ultimo scontro diretto sul rosso vide la vittoria di Zverev quattro anni fa proprio nel Principato ai quarti di finale con il punteggio di 5-7 6-3 7-6.

Rispetto alla primavera del 2022 sono cambiate però tante cose e l’altoatesino non può che partire con tutti i favori del pronostico, anche se con meno margine rispetto ad altre occasioni del recente passato. Ricordiamo che l’italiano si giocherà tra oggi ed (eventualmente) domani anche la possibilità di tornare in vetta al ranking ATP, ma per superare Alcaraz dovrà conquistare il titolo o comunque superare un turno in più dello spagnolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, valevole come prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. L’incontro verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in chiaro su TV8 dalle ore 14.30 in differita); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV (su tv8.it dalle 14.30); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV ATP MONTECARLO 2026

Sabato 11 aprile

Campo Ranieri III – Inizio alle ore 11.00 italiane

Andreozzi/Guinard vs Arevalo/Pavic

A seguire, ma non prima delle 13.30

Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà la semifinale tra Sinner-Zverev in differita dalle ore 14.30.