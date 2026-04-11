Puppo su Sinner: “Match con Zverev non banale: se andassero al terzo…Rendimento sulla terra notevolissimo”

Saranno prima Jannik Sinner e Alexander Zverev e poi Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot i protagonisti delle semifinali in programma oggi al Masters 1000 di Montecarlo 2026. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Bublik è stato molto evanescente contro un Alcaraz sul pezzo. Sinner si è assolutamente ripreso, disputando una buonissima partita contro Auger-Aliassime. Alcaraz l’ho visto ultimamente più equilibrato nel festeggiare questi punti, quindi anche meno naturale. Fonseca, invece, si lascia più andare, anche se è molto posato come ragazzo“, spiega Puppo.

Il giornalista di Eurosport si è poi soffermato sul rendimento del n.2 al mondo: “Sinner è in una situazione incredibile per quello che sta facendo. La partita di oggi può dargli la possibilità di giocare tre grandi finali consecutive sul rosso, il che è notevolissimo. Secondo me è semplicemente straordinario. Il fatto che trovi sempre Zverev in questi Masters 1000 è normale che succeda per il discorso delle teste di serie. Io non pensavo che il tedesco arrivasse in semifinale. È stato bravo a sopravvivere al match con Garin“.

“Sinner il torneo, a questo punto, lo vuole vincere. È difficile, perché anche con Zverev non è banale. Lui sa che gli equilibri sulla terra cambiano un filino. Il vantaggio è che Jannik va dritto, non ha retropensieri. Penso sia nelle condizioni ideali per fare una partita forse difficilmente sostenibile per Zverev. Se però andassero al terzo, allora può succedere di tutto“, aggiunge Puppo a proposito della semifinale odierna tra l’azzurro ed il tedesco.

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