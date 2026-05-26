Sinner affronterà Cerundolo al prossimo turno. Ma è il fratello meno famoso

Sarà Cerundolo il prossimo avversario che dovrà affrontare Jannik Sinner sui campi in terra battuta del Roland Garros. Dopo la comoda vittoria al debutto in tre set sulla wild card francese Clement Tabur, il numero uno al mondo sfiderà al secondo turno ovviamente non il n.26 del ranking ATP ma suo fratello minore Juan Manuel, escluso dal novero delle teste di serie e mai capace sin qui di fare breccia nella top50 mondiale.

Il 24enne argentino (tre anni più piccolo di Francisco) può essere considerato un terraiolo, nel senso che esprime probabilmente il suo miglior tennis proprio sul rosso rispetto a superfici rapide come il cemento e l’erba, anche se fino a questo momento gli è sempre mancato qualcosa per effettuare un ulteriore salto di qualità e avvicinare il livello dei tennisti di seconda fascia del circuito maggiore.

Juan Manuel Cerundolo si è presentato a Parigi da n.56 ATP (a sole due posizioni dal best ranking) e si è imposto nel match d’esordio sul britannico Jacob Fearnley con lo score di 6-2 7-6 7-6, garantendosi la possibilità di affrontare l’attuale dominatore del tennis mondiale sul mitico Philippe-Chatrier senza alcun tipo di pressione e con la consapevolezza di aver già raggiunto il massimo risultato possibile a sorteggio ultimato.

Il match-up non dovrebbe creare particolari grattacapi a Sinner, che ha tutte le carte in regola per dominare entrambe le diagonali contro il mancino sudamericano togliendo quasi sempre il tempo all’avversario e potendo anche permettersi di provare magari qualche esperimento nel caso in cui il punteggio lo consentisse.