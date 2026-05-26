Jannik Sinner: “Mai semplice esordire nella sessione serale. L’addio di Monfils mi ha emozionato”

6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore. Jannik Sinner ha debuttato al Roland Garros 2026 battendo in tre set la wild card francese Clement Tabur nella sessione serale sul Philippe Chatrier e centrando così il trentesimo successo consecutivo. Prosegue dunque la marcia trionfale del numero uno al mondo, che tornerà in campo giovedì per sfidare al secondo turno dello Slam parigino l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

“Sono felice di essere tornato qui, è un posto davvero speciale. Ho grandi ricordi qui, sto provando a dare il mio meglio. Non è mai facile il primo turno di uno Slam, soprattutto in una sessione serale. Grazie a tutti per il supporto e per essere stati corretti con me nonostante stessi giocando contro un tennista francese“, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurro nell’intervista di rito concessa nell’immediato post-partita.

Sull’ultima partita al Roland Garros di Gael Monfils andata in scena ieri sera: “È stata molto emozionante e credo anche per voi. Ha regalato tante emozioni a voi francesi, ma anche a noi giocatori. Quando ero molto giovane e sono arrivato nel circuito, lui è sempre stato molto umile con me. Ha una grande personalità, ha tanta energia, dentro e fuori dal campo. Speriamo di poterlo vedere spesso sugli spalti. Gli auguro il meglio per il nuovo capitolo della sua vita“.

Sinner ha poi rivelato un nuovo hobby che lo ha tenuto impegnato prima di volare in Francia: “Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di Lego: non ci siamo ancora riusciti a finirla. A una certa diventa un po’ noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito“.