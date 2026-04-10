Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz al n.1: due possibilità a Montecarlo

Con l’approdo in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sia di Jannik Sinner che dello spagnolo Carlos Alcaraz resta invariata la distanza tra i due nel ranking ATP virtuale, che verrà ufficializzato lunedì 13 aprile: l’iberico vanta 240 punti di margine sull’azzurro.

Tra semifinale e finale, però, saranno in palio altri 600 punti, dei quali 250 nelle semifinali di domani ed altri 350 nella finale di domenica: per questo motivo il tennista italiano è padrone del proprio destino, infatti vincendo il torneo sarebbe certo di tornare in vetta alla classifica mondiale.

Anche qualora non dovesse vincere il torneo, inoltre, Sinner potrà comunque tornare numero 1 del mondo, ma avrà bisogno di una combinazione favorevole rispetto al cammino di Alcaraz: qualora l’azzurro si fermasse in finale, allora l’iberico dovrà perdere domani in semifinale.

Al momento Alcaraz è a quota 12990, mentre Sinner è a quota 12750, ma con l’approdo in finale l’azzurro arriverebbe a 13000, con 10 punti di margine sullo spagnolo, che poi dovrebbe vincere la sua semifinale per portarsi a 13240. A quel punto Sinner vincendo la sfida in finale andrebbe a 13350, scavalcando il rivale di 110 punti.

JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP A MONTECARLO SE…