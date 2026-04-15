Sinner certo di rimanere n.1 del mondo: il vantaggio su Alcaraz dopo il ritiro a Barcellona

La notizia del ritiro di Carlos Alcaraz dal torneo ATP 500 di Barcellona regala a Jannik Sinner la certezza di rimanere in vetta al ranking mondiale come minimo per altre due settimane, in attesa del Masters 1000 di Madrid che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Lunedì prossimo la classifica vedrà infatti l’azzurro al n.1 con 13.350 punti, 390 in più rispetto al rivale spagnolo.

Un vantaggio notevole per il 24enne altoatesino in vista degli ultimi grandi tornei della stagione sulla terra battuta: Madrid (22 aprile-3 maggio), Roma (6-17 maggio) e soprattutto Parigi (24 maggio-7 giugno). Ricordiamo infatti che un anno fa Alcaraz si impose sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros battendo in finale proprio Sinner, mentre entrambi non giocarono sui campi della Caja Magica madrilena.

Vedremo quali saranno le scelte di programmazione dei due dominatori del circuito, e a questo punto anche le condizioni fisiche del murciano, ma in ogni caso Jannik ha la concreta possibilità (replicando magari i risultati della passata stagione in questo periodo) di conservare la leadership del ranking ATP fino all’inizio della tournée estiva sull’erba.

Salute permettendo, la prima chance di controsorpasso per Alcaraz si presenterà eventualmente a Madrid dove non ha punti da difendere e potrebbe provare a colmare i 390 punti che lo separano adesso da Sinner, soprattutto nel caso in cui l’azzurro dovesse scegliere di saltare la trasferta iberica.