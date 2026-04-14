Carlos Alcaraz vince, ma ha male al polso a Barcellona: “Speriamo che non sia niente”

Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che ha iniziato con una vittoria il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona. Il numero 2 del mondo ha superato il finlandese Otto Virtanen, proveniente dalle qualificazioni e attuale n.130 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti.

Una prestazione però non particolarmente brillante per lo spagnolo, che durante il match ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico. Sul finale del primo set, infatti, Alcaraz ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al polso destro. Una situazione che resta da monitorare in vista dei prossimi impegni.

Al termine dell’incontro, il murciano ha spiegato così l’accaduto: “Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente“.

Negli ottavi di finale, l’iberico affronterà il ceco Tomas Machac, vittorioso in tre set contro l’argentino Sebastian Baez. Per il murciano, inoltre, il torneo catalano rappresenta un’occasione importante: in caso di trionfo a Barcellona, tornerebbe in vetta al ranking mondiale, superando Jannik Sinner. Un obiettivo importante che aggiunge ulteriore motivazione al suo cammino.