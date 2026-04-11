Sinner-Alcaraz: l’incredibile parità in tre statistiche. E sono gli stessi anche i titoli vinti!

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si sfideranno nell’ultimo atto del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: la sfida di domani metterà in palio il numero 1 nel ranking ATP, ma romperà anche la parità tra i due legata ad alcune statistiche.

Entrambi, ad oggi, sono stati al numero 1 del ranking ATP per 66 settimane: il vincitore della finale di domani oltre ad assicurarsi il trono della classifica mondiale, infatti, staccherà il rivale diretto in questa particolare graduatoria.

I titoli ATP vinti in carriera finora sono 26 per tutti e due: chi la spunterà nell’ultimo atto di domani metterà in bacheca il trofeo numero 27, staccando l’avversario anche in questa classifica, sebbene i titoli dei due siano distribuiti diversamente in quanto a categoria di appartenenza.

Negli scontri diretti giocati finora, i due hanno vinto 1651 punti a testa: sebbene Alcaraz sia in netto vantaggio nei confronti diretti, il numero totale di punti vinti nei match disputati è pari. E’ statisticamente molto difficile, ma non impossibile, che i due siano pari anche dopo Montecarlo.

Sia l’azzurro che lo spagnolo hanno impiegato 5 ore e 59 minuti per arrivare in finale a Montecarlo: questa statistica, invece, resterà certamente uguale per entrambi. Per vincere i quattro match monegaschi, infatti, entrambi hanno sfiorato le 6 ore, ed a fine torneo avranno giocato per lo stesso tempo nel Principato.