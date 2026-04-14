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Serbia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming
E’ uno di quei giorni in cui conta soltanto vincere. Oggi, martedì 15 aprile, alle ore 18:15 si gioca Serbia-Italia, terzo incontro valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di un crocevia molto importante per le azzurre, ancora a secco di vittorie dopo le prime due dispute.
Le ragazze di Andrea Soncin infatti sono uscite sconfitte dalla partita inaugurale contro la Svezia (abile a passare per 0-1) per poi pareggiare contro la Danimarca (1-1). Al momento la compagine tricolore occupa il terzo posto della classifica con tre punti in meno rispetto ai primi due team citati.
Le padrone di casa gravitano invece in quarta posizione, vantando però un punto prezioso raccolto proprio contro le svedesi. Inutile dire dunque quanto potrebbe essere fondamentale uscire dal campo di Leskovac con tre punti in vista dell’attesissima sfida contro la Danimarca prevista sabato. Per riuscire nell’intento, il CT si affiderà alle sue donne migliori con l’obiettivo di essere soprattutto più incisive sotto porta, caratteristica purtroppo ancora mancante ad una squadra sempre più in crescita.
La partita tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 14 aprile (ore 18:15) a Leskovac. La copertura televisiva sarà offerta da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.
DOVE VEDERE IN TV SERBIA-ITALIA CALCIO FEMMINILE
Martedì 14 aprile
Ore 18:15 Serbia vs Italia a Leskovac (Serbia) – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA SERBIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD
Diretta streaming: RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport