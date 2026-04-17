Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di Budapest

Termina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di Budapest, capitale dell’Ungheria e teatro questo weekend del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada.

Grazie ad una positiva fase a gironi, Lucrezia Paulis ed Alessandra Bozza hanno raggiunto le colleghe Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk (tutte dentro in virtù del ranking), rendendosi artefici di un percorso netto.

E’ dovuta passare dai tabelloni poi Roberta Marzani, la quale ha completato il gruppo che domani si andrà a giocare gli assalti che contano. Si sono dovute fermare invece al match decisivo Gaia Traditi, Gaia Caforio e Beatrice Cagnin, mentre Federica Isola e Carola Maccagno hanno terminato la loro corsa in precedenza.

Domani, sabato 18 aprile, saliranno in pedana per la qualificazione gli spadisti, nello specifico Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Fabrizio Cuomo, Pietro Nicoli, Marco Francesco Locatelli ed Ettore Leporati.