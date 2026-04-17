Scherma: dodici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Trofeo Luxardo

Saranno ben dodici gli sciabolatori che prenderanno parte al tabellone principale domani a Padova, città che ospita questo weekend la sessantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, gara valida per la Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola maschile.

Nello specifico undici schermidori hanno superato l’ostica fase ad eliminazione andata in scena quest’oggi, raggiugnendo così Luca Curatoli, unico portacolori già ammesso in virtù del ranking. I più brillanti del lotto sono stati Michele Gallo, Matteo Neri, Marco Mastrullo, Giorgio Marciano ed Antonio Tallarico, abili a qualificarsi dal segmento a gironi.

Poi, nella fase a tabellone, si sono aggiudicati il passaggio del turno anche Pietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Francesco Bonsanto, Lupo Veccia Scavalli e Lorenzo Ottaviani. Si sono invece fermati all’ultimo assalto Dario Cavaliere, Cosimo Bertini e Leonardo Dreossi.

Fuori inoltre Daniele Franciosa, Leonardo Tocci, Marco Stigliano, Pietro Hirsch Butte, Mattia Rea, Antonio Aruta, Alberto Arpino, Valerio Reale e Filippo Picchi, usciti durante gli incontri del tabellone ad eliminazione.