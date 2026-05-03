Scherma: Marco Mastrullo si ferma agli ottavi di finale al Grand Prix di sciabola, indietro gli altri azzurri

Una giornata di crescita per la spedizione maschile, quest’oggi impegnata sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud teatro nel weekend del Grand Prix 2025-2026 di scherma dedicato all’arma della sciabola. Sulla falsariga di quanto successo al Trofeo Luxardo di Padova, la compagine tricolore non è andata oltre gli ottavi di finale, trovando il suo miglior rappresentante in Marco Mastrullo.

Nello specifico l’azzurro In prima battuta si è sbarazzato del cinese Shen per 15-7, per poi arginare con buon controllo il giapponese Tanishita per 15-12, ritrovandosi poi a fare i conti con il detentore del titolo iridato, ovvero il georgiano Bazadze, il quale si è imposto nettamente per 15-6.

Più attardati gli altri portacolori. Michele Gallo si è infatti dovuto accontentare della ventinovesima piazza, trentatreesimo invece Luca Curatoli, trentaseiesimo posto per Pietro Torre, trentasettesimo per Matteo Neri. Ha chiuso invece al quarantacinquesimo posto Cosimo Bertini. A vincere la gara è stato il francese Sebastien Patrice che, in finale, ha regolato il connazionale Maxime Pianfetti pet 15-9. Terzo posto invece per Bazadze e per il tunisino Ferjani.

Ricordiamo che il circuito Grand Prix di sciabola terminerà il 22 e il 24 maggio, con gli uomini di Andrea Terenzio impegnati Al Cairo, mentre le azzurre saranno della partita a Lima.