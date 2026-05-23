Scherma, Bertini sfiora il podio in Coppa del Mondo a Berna. Vince il sudcoreano Oh Sanguk

Il sudcoreano Oh Sanguk si prende l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. L’asiatico ha ottenuto la settima vittoria nel circuito internazionale, la seconda stagionale, battendo in finale l’americano Colin Heathcock con il punteggio di 15-8. Sul podio ci salgono anche il georgiano Sandro Bazadze ed il tedesco Frederic Kindler.

Il migliore degli azzurri è stato un ottimo Cosimo Bertini, che ha davvero sfiorato il suo secondo podio della carriera, perdendo nei quarti di finale all’ultima stoccata contro il tedesco Kindler, che si è imposto con il punteggio di 15-14. Bertini è stato l’unico degli azzurri a spingersi oltre i sedicesimi di finale, battendo in rapida successione gli egiziani Mohamed Amer (15-13) e Ahmed Hesham (15-12).

Nei sedicesimi di finale si è fermato, invece, il cammino di molti azzurri. Luca Curatoli è stato sconfitto per 15-7 dal rumeno Vlad Covaliu, Diego Cavaliere si è arreso al sudcoreano Do Gyeongdong per 15-13, Matteo Neri è stato battuto dall’ungherese Aaron Szilagyi per 15-8, mentre Edoardo Cantini si è fermato con l’americano Heathcock con il punteggio di 15-6.

Eliminazione al primo turno invece per Pietro Torre, Leonardo Reale, Leonardo Dreossi e Marco Mastrullo. Domani si terrà la prova a squadre ed il CT Andrea Terenzio ha scelto il quartetto composto da Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e Leonardo Reale.