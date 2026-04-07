Scherma: Mariachiara Testa sfiora la top 8 ai Mondiali giovani e cadetti, bene Costantini e Paulis

Una giornata senza medaglie ma con buone indicazioni per i giovanissimi atleti azzurri al momento impegnati ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, categorie giovani e cadetti, attualmente in scena a Rio de Janeiro. In occasione della settima giornata di competizioni a salire in pedana sono stati gli spadiste e le spadiste, impegnate nelle prove individuali.

Nello specifico tre atlete Under 20 si sono fermate agli ottavi di finale: siamo parlando di Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Giulia Paulis. La prima rappresentante citata ha chiuso la rassegna iridata al quattordicesimo posto dopo aver battuto la norvegese Gildernes (15-13), l’ucraina Conrad (15-11) e la tedesca Steffens (15-9), prima di essere fermata dalla cinese Yin con un netto 15-5.

Quindicesima invece Costantini, abile a superare rispettivamente la cinese Li (15-8), l’iberica Gomez Lopez (15-14) e l’altra atleta cinese Zhang (15-9) trovando poi lo stop contro la svizzera Maiga (15-9). Paulis, reduce da una fase a gironi molto dura, ha invece arginato la russa Cherchsesova (15-8), la transalpina Tarin (12-11) e la polacca Jazczek (15-9), arrendo al cospetto della statunitense Cafasso (15-10). Maria Roberta Casale si è infine fermata nel turno da 128, piazzandosi novantatreesima.

Cristiano Sena è risultato invece il migliore tra gli spadisti venendo eliminato nell’assalto per centrare la top 16 dal britannico Lumineau al minuto supplementare. Da menzionare invece Luca Iogna Prat, cinquantunesimo, Riccardo Cedrone, sessantanovesimo, ed Ettore Leporati, centosessantatreesimo).

Domani, mercoledì 8 aprile, sarà la volta delle gare individuali U17: saranno della partita Andrea Bossalini, Pietro de Gaetano e Valentino Monaco e delle cadette Francesca Aina, Clara De Donno e Sofia Quirini.