Scherma, spadisti azzurri secondi a Berna! La Svizzera fa festa in casa

Esplode la festa elvetica in quel di Berna. La Svizzera padrone di casa trionfa nella prova a squadre dell’ultima tappa di Coppa del Mondo, battendo in finale un’ottima Italia, che comunque torna a casa con un gran bel risultato e che fa ben sperare in vista dei grandi appuntamenti dell’estate (Europei e Mondiali). Il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli è stato sconfitto per 45-33 al termine di una sfida che ha visto gli svizzeri allungare subito e poi conservare il vantaggio.

In semifinale l’Italia aveva nettamente sconfitto l’Ucraina con il punteggio di 45-28, mentre la Svizzera si era salvata clamorosamente all’ultima stoccata contro la Francia, vincendo 38-37. I transalpini hanno poi conquistato il terzo posto, vincendo la finalina con gli ucraini per 45-37.

Il cammino degli azzurri era cominciato nei sedicesimi di finale, battendo l’Arabia Saudita per 45-33. Un turno nel quale c’è stata anche la clamorosa sorpresa dell’eliminazione del Giappone, testa di serie numero uno, battuto per una sola stoccata incredibilmente da Panama per 32-31.

Negli ottavi di finale l’Italia ha poi spazzato via la Cina con un perentorio 45-25. Anche nei quarti di finale gli azzurri hanno ottenuto un altro comodo successo, battendo l’Austria con il punteggio di 45-28.