Rugby femminile, nette vittorie di Inghilterra e Francia in casa di Scozia e Galles nel Sei Nazioni

In attesa di Irlanda-Italia, si sono disputati gli altri due match della seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: nette affermazioni esterne delle due squadre più quotate del lotto, Inghilterra e Francia, che vincono rispettivamente in casa di Scozia e Galles.

L’Inghilterra passa in Scozia con un nettissimo 7-84, incamerando ovviamente anche il punto di bonus offensivo. Partita chiusa in mezz’ora, con le ospiti che marcano 4 mete, conquistando il punto supplementare e volano sullo 0-28. L’unica marcatura scozzese arriva al 35′, ma le inglesi chiudono la prima frazione sul 7-35. Il canovaccio non muta nella ripresa, anzi arrivano altre sette mete dell’Inghilterra, tutte trasformate, che portano a dodici il computo complessivo, per lo score finale di 7-84.

La Francia vince in Galles con il punteggio di 7-38, piegando la resistenza delle padrone di casa soltanto nella ripresa (così come accaduto con l’Italia nel primo turno). Nel primo tempo i gialli rifilati a Brosseau e Bourdon al 13′ ed al 14′ costringono le transalpine a giocare in pratica per 10′ in 13 contro 15, con il Galles che ottiene la meta tecnica e si porta sul 7-0. Pronta reazione delle francesi, che pur in doppia inferiorità numerica riesce a riequilibrare la contesa già al 21′, con la meta del 7-7, punteggio con cui si va al riposo. Nella ripresa la Francia mette a segno altre cinque mete, tre delle quali trasformate, giocando anche 10′ in 15 contro 14 per il giallo sventolato a Crabb al 52′.

SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Risultati 2a giornata

Scozia-Inghilterra 7-84

Galles-Francia 7-38

Irlanda-Italia ore 18.40 italiane

Classifica dopo la 2a giornata

1 Francia 10

2 Inghilterra 10

3 Scozia 4

4 Galles 1

5 Irlanda 0

6 Italia 0