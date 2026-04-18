Rugby
Rugby femminile, l’Italia U21 cede nettamente alle pari età dell’Irlanda
Nel primo turno delle Six Nations U21 Series, l’Italia esce sconfitta dal match giocato a Galway: l’Irlanda supera le azzurrine con lo score di 55-8, dopo aver chiuso sul 36-8 la prima frazione, nella quale le ragazze guidate da Diego Saccà hanno giocato gli ultimi 10′ in 13 contro 15.
Nel primo tempo l’Italia regge l’onda d’urto irlandese fino al 24′, quando Elena Errichiello mette a segno l’unica meta italiana, portando lo score sul 12-5. Le padrone di casa poi dominano, ed arrivano uno dietro l’altro i gialli a Maione (30′) e Floridia (31′), con l’Irlanda che allunga fino al 22-5. Al 36′ Pratichetti accorcia dalla piazzola per il 22-8, ma le irlandesi sfruttano la doppia superiorità numerica per arrivare sul 36-8 all’intervallo.
Nella ripresa le ragazze di Niamh Briggs non concedono altri punti alle azzurrine, arrotondando invece il punteggio con altre tre mete, per le nove complessive lungo l’arco del match, cinque delle quali trasformate, portando a casa il successo con il definitivo score di 55-8.
TABELLINO
Galway, Dexcom Stadium, 18 aprile 2026
U21 Six Nations Series – I turno
Irlanda U21 v Italia U21 55-8 (36-8)
Marcatrici: p.t. 7’m.Ugwueru (5-0); 18’ m. Delaney tr. O’Sullivan-Sexton (12-0); 24’ m. Errichiello (12-5); 27’ m. Delaney (17-5); 31’m. Quinn (22-5); 36’ cp. Pratichetti (22-8); 38’ m. Maher tr. O’Sullivan-Sexton (29-8); 40’ m. Corrigan tr. O’Sullivan-Sexton (36-8) s.t. 12’m. Adams-Verling (41-8); 21’ m. Corrigan tr. Gallagher (48-8); 26’ m. Foley tr. Gallagher (55-8).
Irlanda U21: Gallagher; Corrigan, Murphy, Linn (Cap), Ugwueru (20’st Foley); O’Sullivan-Sexton (20’st Hession), Connor (17’st Kelly); Adams-Verling, Quinn, Kelly (17’st Cournane); McGrath (5’st Brown), O’Flynn, Maher (11’st Burke), Delaney (20’st Crowe), Burns (24’st Simati). all. Niamh Briggs.
Italia U21: Kone; M.Cecati (25’st Zeni), Catellani (1’st Blaskovic), E.Cecati, Moioli (1’st Grassi); Pratichetti, Mastrangelo (Cap); Errichiello, Copat, Tonellotto; Carraro (1’st Di Franco), Floridia (22’st Burchielli); Maione (37’st Spampanato), Spinelli (22’st Fent), Cittadini (37’st Foscato). all. Diego Saccà.
arb: Amber Stump-Dunstan (WRU). AA: Siobhan Daly (IRFU); Paddy Bateman (IRFU). TMO: Paul Haycock (IRFU).
Cartellini: 30’pt giallo a Maione (Italia U21); 31’pt. Giallo a Floridia (Italia U21).
Calciatori: O’Sullivan-Sexton (3/7); Pratichetti (1/2); Gallagher (2/2).
Player of the Match: Corrigan (Irlanda U21).
Punti in classifica: Irlanda U21: 5; Italia U21: 0.