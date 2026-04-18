Rugby, Serie A Élite: Viadana espugna il campo delle Fiamme Oro. Decise le quattro semifinaliste

La XVII giornata della Serie A Élite emette i suoi verdetti più pesanti e lo fa soprattutto a Roma, dove il colpo esterno del Rugby Viadana 1970 sul campo delle Fiamme Oro Rugby vale molto più di una semplice vittoria. I lombardi passano al “Gamboni” al termine di una sfida durissima, ribaltata nella ripresa con cinismo e maturità, sfruttando anche la superiorità numerica nel momento chiave. Un successo che significa matematica qualificazione ai playoff e, allo stesso tempo, elimina definitivamente le Fiamme Oro dalla corsa: il quadro delle semifinaliste è così completo, con Viadana che si prende di forza un posto tra le grandi del campionato.

Negli altri campi, il copione non è stato meno intenso. A Mogliano, il Mogliano Veneto Rugby firma una rimonta palpitante contro i Rangers Vicenza, imponendosi 36-32 al termine di un’altalena di emozioni. Dopo un primo tempo in salita, i padroni di casa cambiano marcia nella ripresa, ribaltano l’inerzia e trovano nel finale il guizzo decisivo di Dal Zilio per chiudere una gara spettacolare. A Biella, invece, il Rugby Rovigo Delta domina senza appello, travolgendo i piemontesi 66-14 con una prova di forza costruita già nei primi quaranta minuti.

Completa il quadro il confronto d’alta quota di Padova, dove il Valorugby Emilia difende il primato espugnando il campo del Petrarca Rugby per 14-13. Gli emiliani costruiscono il successo nel primo tempo grazie alla superiorità del pacchetto di mischia e poi resistono al ritorno dei padroni di casa nella ripresa, dimostrando solidità e personalità da capolista. Una vittoria pesante che consolida la vetta e, insieme al successo di Viadana, definisce definitivamente il quadro playoff: la corsa al titolo entra nella sua fase più calda.

SERIE A ÈLITE – diciassettesima giornata

Mogliano Veneto Rugby – Rangers Rugby Vicenza 36 – 32

Biella Rugby – Rugby Rovigo Delta 14-66

Fiamme Oro – Rugby Viadana 19-33

Petrarca – Valorugby 13-14

SERIE A ÈLITE – Classifica

Valorugby Emilia punti 60; Femi-CZ Rovigo 57; Petrarca 56; Rugby Viadana 1970 54; Fiamme Oro Rugby 45; Mogliano Veneto 30; Rugby Vicenza 23 Sitav Lyons e Biella 15