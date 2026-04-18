LIVE Irlanda-Italia 57-20 finale, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre brutte, si salva solo il bonus

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Finisce, così, la partita tra Irlanda e Italia, valida per il secondo turno del Sei Nazioni. Poco da salvare per le azzurre, che già nel primo tempo vedono le padrone di casa chiudere il discorso. Male la difesa, malissimo l’attacco con tante palle perse. Da salvare solo le 4 mete segnate, che tolgono lo zero dalla classifica azzurra. Ma la strada è ancora lunga.

78′ METAAAAAA BONUSSSSS ITALIAA!!!! Bell’azione azzurra e alla fine è Alyssa D’Incà a segnare la meta del bonus offensivo. Irlanda 57 – Italia 20

75′ Tante anche le touche perse dall’Italia in questa ripresa che impediscono alle azzurre di rendersi pericolose

72′ Nona meta irlandese, questa volta da pick&go e firmata da Brittany Hogan. Trasforma O’Brien. Irlanda 57 – Italia 15

70′ Irlanda che con una punizione rientra nei 22 azzurri

68′ Ancora Irlanda in attacco nei 22 azzurri

63′ Ennesima fiammata dell’Irlanda, azzurre che non placcano e padrone di casa che tornano a essere pericolose

59′ Ora l’Irlanda sbaglia di più, ma ormai il match è deciso. Italia che però deve andare a caccia della meta di bonus offensivo

56′ Finalmente una buona difesa azzurra e Italia che obbliga l’attacco irlandese al fallo

53′ Continua a spingere l’Italia, Irlanda anche favorita da un paio di scelte dell’arbitro e nulla di fatto

50′ METAAAAAAA ITALIAAAAA! Lunghissima azione sulla linea di meta per l’Italia, che sfrutta il vantaggio e alla fine palla al largo per Madia che schiaccia. Irlanda 50 – Italia 15

45′ Ancora un fallo azzurro e Irlanda che può risalire il campo

43′ E arriva l’ennesima meta irlandese ed è Cliodhna Moloney-MacDonald a schiacciare dal ruck&go. Non trasforma O’Brien. Irlanda 50 – Italia 10

42′ Non cambia la musica. Errore azzurro e irlandesi di nuovo a un passo dalla meta

41′ Si riparte a Galway dal 45-10 dei primi 40 minuti

Si chiude un primo tempo incontentabile per l’Italia, con le azzurre praticamente inesistenti in attacco, mentre in difesa sbagliano tutto. Match ormai andato.

40′ Irlandesi che palla in mano, invece, non sbagliano nulla e bellissima azione al largo, una serie infinita di passaggi e tripletta personale per Parsons. Trasforma O’Brien. Irlanda 45 – Italia 10

38′ Prova a giocare l’Italia, ma ancora una volta un in avanti ferma tutto

35′ È però solo una fiammata azzurra. Irlanda subito di nuovo in attacco e arriva la marcatura di Ellena Perry. Trasforma O’Brien. Irlanda 38 – Italia 10

32′ METAAAAAAAAAA ITALIAAAAA! Vittoria Ostuni Minuzzi trova il break giusto, poi accelera e nessuno la raggiunge più. Non trasforma Buso. Irlanda 31 – Italia 10

30′ Doppietta per la Parsons e Italia che sembra aver ormai alzato bandiera bianca. Niente difesa, niente attacco e quinta meta per l’Irlanda. Non trasforma O’Brien. Irlanda 31 – Italia 5

28′ Sbaglia il calcio di ripartenza l’Italia e resta in attacco l’Irlanda. Primo tempo bruttissimo delle azzurre

27′ Schiaccia per la quinta volta l’Irlanda, ma questa volta esagerano con lo show le padrone di casa e O’Connor aveva un piede fuori prima di marcare la meta

24′ Altro errore azzurro, questa volta sul calcio di allontanamento della O’Brien ed ennesimo possesso irlandese

23′ E arriva la meta di bonus per l’Irlanda. Troppo facile la corsa delle padrone di casa, Italia che difende male ed è Robyn O’Connor a schiacciare. Non trasforma O’Brien. Irlanda 26 – Italia 5

21′ Troppi errori palla in mano per l’Italia che regala troppi possessi alle irlandesi

19′ Arriva la terza meta irlandese. Italia che sbaglia in attacco, fallo azzurro e alla fine lunga azione a un passo dalla meta. Palla al largo ed è Béibhinn Parsons a schiacciare. Trasforma una perfetta O’Brien. Irlanda 21 – Italia 5

14′ Meta fotocopia dell’Irlanda come la marcatura azzurra, con la maul che sfonda e schiaccia Wafer. Trasforma O’Brien. Irlanda 14 – Italia 5

14′ Nuova fiammata irlandese con Wafer e touche sui 5 metri per le padrone di casa

13′ Ennesimo errore di handling azzurro

11′ METAAAAAA ITALIAAAAAAAA!! Vittoria Vecchini schiaccia dopo un’ottima maul azzurra! Non trasforma Stevanin. Irlanda 7 – Italia 5

10′ Ci prova Stevanin, ma viene tenuta alta e nulla di fatto. Altro fallo per le azzurre e altra touche

8′ Reazione azzurra che obbliga per due volte al fallo l’Irlanda. Touche sui 5 metri

6′ Fallo azzurro, batte veloce l’Irlanda e sfruttando la regola dei 10 metri Emily Lane si invola fino alla meta. Trasforma Dannah O’Brien. Irlanda – Italia 7-0

5′ Fatica l’Italia palla in mano e chance irlandese sui 22 azzurri

3′ Avanti azzurro e calcio irlandese che ricaccia l’Italia nella propria metà campo

2′ Fallo irlandese in mischia e Italia che batte veloce ed è sui 22 offensivi

1′ Primo, lungo, possesso per le azzurre, ma che faticano a costruire e calciano, dando palla all’Irlanda

18:40 Si comincia!

18:38 Squadre in campo e pronte per il calcio d’inizio.

18:35 Per l’Irlanda invece ci saranno: 15 Stacey Flood, 14 Béibhinn Parsons, 13 Aoife Dalton, 12 Nancy McGillivray, 11 Robyn O’Connor, 10 Dannah O’Brien, 9 Emily Lane, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King, 6 Brittany Hogan, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney-MacDonald, 1 Ellena Perry. A disposizione: 16 Neve Jones, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Dorothy Wall, 20 Sam Monaghan, 21 Katie Whelan, 22 Eve Higgins, 23 Anna McGann.

18.30 L’Italia scende in campo con: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Gaia Buso, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Aura Muzzo, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano, 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Elettra Costantini, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Silvia Turani, 18 Vittoria Zanette, 19 Giordana Duca, 20 Beatrice Veronese, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Michela Sillari.

18:25 L’esordio è stato duro per entrambe le squadre, che nel primo turno hanno sfidato le due pretendenti per il titolo. Le azzurre hanno retto un tempo contro la Francia, prima di cedere fisicamente nella ripresa, mentre le irlandesi hanno limitato i danni – soprattutto con la difesa – contro la forte Inghilterra. Sarà, dunque, la prima partita contro una squadra di pari livello per entrambe quella di oggi.

18:20 Un saluto a tutti ed eccoci di nuovo a commentare le emozioni del Sei Nazioni femminile di rugby. Appuntamento con il secondo turno del torneo continentale al Dexcom Stadium di Galway, lo storico Sportsground, e in campo scenderanno l’Irlanda e l’Italia.

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita molto attesa, con le due squadre reduci da altrettante sconfitte contro Inghilterra e Francia, ma che hanno mostrato molte note positive.

I ko sono arrivati contro le due favorite d’obbligo per il titolo, ma come detto non sono state due sconfitte che hanno solo fatto male. Il 40-7 subito dalle azzurre in Francia nasconde il 5-0 del primo tempo, dove la squadra di Roselli ha giocato alla pari con le transalpine, prima di pagare la fatica nella ripresa. Per l’Irlanda, invece, un 33-12 contro la fortissima Inghilterra, dove le irlandesi hanno mostrato un’ottima difesa, oltre a marcare due mete in trasferta che non sono scontate.

Per la sfida con l’Irlanda Roselli ha scelto in prima linea Gaia Maris, con Vittoria Vecchini e Alessia Pilani, seconda linea composta da Valeria Fedrighi e da Elettra Costantini, alla prima da titolare in Nazionale. Terza linea con Sgorbini, Ranuccini e con la Capitana, Elisa Giordano. Cambia la mediana: 9-10 saranno Sofia Stefan ed Emma Stevanin, mentre i centri saranno Mannini e D’Incà. Il triangolo allargato sarà invece composto da Aura Muzzo, Gaia Buso e Vittoria Ostuni Minuzzi.

Il calcio di inizio tra Irlanda e Italia verrà dato dalle ore 18:40. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!