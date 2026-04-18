Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Proseguirà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18.40 italiane, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli scenderà in campo in trasferta contro l’Irlanda, nella sfida che si giocherà a Galway.

LA DIRETTA LIVE DI IRLANDA-ITALIA DI RUGBY FEMMINILE DALLE 18.40

In casa Italia il tecnico azzurro Fabio Roselli schiera dal 1′ Gaia Buso, che sostituisce Francesca Granzotto all’ala, ed Elettra Costantini. Novità in mediana, con i rientri dall’inizio di Stefan e Stevanin, infine in prima linea torna tra le titolari Gaia Maris.

Per il match della seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Sabato 18 aprile

18.40 Irlanda-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI IRLANDA-ITALIA

Irlanda: 15 Stacey Flood, 14 Béibhinn Parsons, 13 Aoife Dalton, 12 Nancy McGillivray, 11 Robyn O’Connor, 10 Dannah O’Brien, 9 Emily Lane, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King (C), 6 Brittany Hogan, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney-MacDonald, 1 Ellena Perry. A disposizione: 16 Neve Jones, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Dorothy Wall, 20 Sam Monaghan, 21 Katie Whelan, 22 Eve Higgins, 23 Anna McGann.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Gaia Buso, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Aura Muzzo, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Elettra Costantini, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Chiara Cheli, 17 Silvia Turani, 18 Vittoria Zanette, 19 Giordana Duca, 20 Beatrice Veronese, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Michela Sillari.