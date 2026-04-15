Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Ci siamo: oggi è il giorno della storia per l’Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più titolati nell’ultimo decennio in Spagna, per tentare l’ingresso in semifinale all’interno delle Final Six di Eurolega di basket femminile a Saragozza. L’appuntamento è in programma per le ore 17:30.

Le due squadre avevano già avuto a che fare in passato l’una con l’altra in EuroCup, ma un conto era appunto l’EuroCup e un conto è questo, il momento più importante nella storia di un club e dell’altro. Mai, infatti, Venezia e Girona si erano prima spinte fino alla semifinale, e oggi toccherà a una delle due squadre tentare di raggiungere il Fenerbahce. Per il club lagunare un’occasione notevolissima, da affrontare a viso aperto e con la consapevolezza di avere parecchie armi da utilizzare.

Il quarto di finale delle Final Six di Eurolega tra Umana Reyer Venezia e Spar Girone si giocherà oggi alle ore 17:30. Non è prevista diretta tv; sarà possibile seguirla in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport ne offrirà la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA REYER VENEZIA-SPAR GIRONA OGGI, EUROLEGA BASKET FEMMINILE 2026

Mercoledì 15 aprile

Quarti di finale

Ore 17:30 Umana Reyer Venezia-Spar Girona

PROGRAMMA REYER VENEZIA-SPAR GIRONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport