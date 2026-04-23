Basket femminile, Schio sbanca Venezia in gara-2. Si va alla bella per assegnare lo Scudetto

Si va alla bella! La finale Scudetto arriva a gara-3, visto che il Famila Schio piazza il colpo in trasferta e rovina i sogni di festa alla Reyer Venezia. Una seconda partita della serie dominata da Schio, che si impone per 74-53 al termine di un match quasi sempre in controllo per la squadra di coach Dikaioulakos. Domenica dunque ci sarà la partita decisiva, nuovamente in casa di Schio.

Un Famila trascinata da una fantastica Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con 15 punti e 6 rimbalzi, ma importanti sono stati anche i 13 punti di Costanza Verona e i 12 di Maria Conde. A Venezia non sono bastati gli 11 punti di Ivana Dojkic e i 10 di Tafadzwa Mavunga.

Ottimo inizio di partita di Keys, che si fa sentire nell’attacco di Schio sia sotto canestro sia dall’arco. La prima parte di match è tutta per il Famila, che costruisce un primo allungo, toccando il +9 con i liberi di Conde (16-7). Cubaj prova a scuotere la Reyer, ma alla prima sirena è Schio in controllo sulla doppia cifra di vantaggio (23-13).

Il Famila conserva il vantaggio nei primi minuti del secondo quarto, ma arriva la reazione della Reyer, che finalmente entra in partita e la tripla in transizione di Charles vale il -3 (31-34). L’inerzia del match sembra un po’ girare, ma prima Shepard e poi Zandalasini trovano canestri molto importanti per Schio, che chiude avanti all’intervallo sul +8 (42-34).

Al rientro dalla pausa lunga è subito il Famila ad alzare nuovamente il ritmo con un parziale condotto da Conde e Zandalasini, che dalla lunetta firma il +14 (50-36). La Reyer è in crisi, mentre Schio vola sulle ali dell’entusiasmo e Verona segna in contropiede addirittura il canestro del +20 (56-36). Nel finale di quarto Venezia cerca una timida reazione e si entra negli ultimi dieci minuti con Schio avanti 61-45.

Subito Conde da tre, replica Pan, ma ancora Zandalasini ci mette lo zampino. Schio è in pieno controllo della partita, mentre Venezia non riesce a costruire la rimonta. Dojkic prova a dare l’ultimo colpo, ma il Famila replica subito con Verona e Shepard. Finisce 74-53 e lo Scudetto si assegnerà in gara-3.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – FAMILA WUBER SCHIO 53-74 (13-23, 21-19, 11-19, 8-13)

Venezia: Charles 4, Pan 8, Cubaj 7, Dojkic 11, Santucci 5, Villa 3, Nicolodi, Pasa 3, Fassina, Mavunga 10, Holmes 2, Hassan

Schio: Verona 13, Zandalasini 15, Keys 9, Shepard 10, Laksa 2, Sottana 5, Zanardi, Conde 12, Panzera, Andrè 8, Badiane