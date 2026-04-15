Basket femminile, Venezia saluta le Final Six di Eurolega. Reyer sconfitta ai quarti da Girona

Si ferma subito il cammino della Reyer Venezia nelle Final Six di Eurolega. La squadra di Andrea Mazzon è stata sconfitta nei quarti di finale dallo Spar Girona per 70-64. Dopo un primo quarto in parità, è stato un match sempre ad inseguire per Venezia, che ha poi cercato una clamorosa rimonta nel finale. Non sono bastati i 19 punti di Ivana Dojkic e i 13 di Lorela Cubaj, mentre Girona è stato trascinato da una clamorosa doppia doppia di Mariam Coulibaly, che ha chiuso con 19 punti e 15 rimbalzi.

Il primo canestro della partita è una tripla di Santucci, che certifica un buon avvio da parte della Reyer. Avanti 8-5, però, Venezia subisce un parziale di 0-11, con Girona che prova a scappare via. Il vantaggio della squadra spagnola arriva anche sul +9 (10-19) con la tripla di Bibby, ma il finale di quarto è tutto per la squadra italiana. Dojkic e Mavunga, infatti, danno via ad un break di 9-0, che segna la parità alla prima sirena (19-19).

Si resta in equilibrio nei primi minuti del quarto. Venezia, però, si blocca completamente in attacco e Girona ne approfitta subito, toccando il +11 (24-35) con la tripla di Guerrero a due minuti dalla pausa lunga. Mazzon prova a dare una scossa alla sua squadra, ma Girona chiude all’intervallo avanti ancora sul +11 (28-39), dando la sensazione di avere il pieno controllo del match.

Al rientro dagli spogliatoi Girona mantiene sempre la doppia cifra di vantaggio (32-45). La Reyer, però, finalmente riesce a reagire e costruisce un parziale che la porta sul -4 con la tripla di Pan (43-47) a quattro minuti dalla fine del quarto. Purtroppo Venezia si inceppa nuovamente e questo permette a Girona di toccare nuovamente il +11. Si entra negli ultimi dieci minuti con la formazione spagnola avanti di nove punti (47-56).

Santucci prova subito a suonare la carica e riporta la Reyer sul -5, ma arriva l’ennesimo parziale di Girona, che con Coulibaly e Guerrero arriva ancora sul +13 (51-64) quando mancano poco più di quattro minuti. Sembra finita ed invece Venezia ci mette tanto cuore e riapre clamorosamente la partita. Prima Villa, poi Charles ed alla fine la tripla di Dojkic vale addirittura il -4 (64-68) quando manca un solo minuto. Purtroppo la croata sbaglia l’appoggio che sarebbe stato del -2 e dall’altra parte Holm dalla lunetta mette il sigillo della vittoria spagnola. Girona vince 70-64 e stacca il biglietto per le semifinali.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SPAR GIRONA – UMANA REYER VENEZIA 70-64 (19-19, 20-9, 17-19, 14-17)

Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Pendande 2, Badosa, Lopez 4, Ribas, Bibby 5

Venezia: Charles 6, Villa 4, Nicolodi, Pan 7, Pasa, Cubaj 13, Dojkic 19, Fassina, Santucci 5, Mavunga 8, Holmes 2