Basket femminile: Reyer Venezia, è caccia alla storia contro Girona. Obiettivo semifinale di Eurolega

Il momento della storia per l’Umana Reyer Venezia è questo. La squadra allenata da Andrea Mazzon, domani, andrà a giocarsi a Saragozza il quarto di finale delle Final Six di Eurolega contro lo Spar Girona in quello che è il momento più alto mai vissuto dal club orogranata nella propria storia. Alle 17:30, in un mercoledì iberico, si deciderà se dopo tre anni un’italiana tornerà in semifinale.

La storia, in verità, è in attesa sa per l’uno che per l’altro club, visto che anche a Girona nel femminile un obiettivo del genere non si è mai visto. Sono anni importanti per la squadra catalana, che ne ha avuti di anche più belli tra il 2014 e il 2018 con due campionati vinti. Anche con il riemergere di altre forze (Valencia, Avenida, Saragozza e la recente scalata dell’Hozono Global Jairis), Girona ha mantenuto stabilità ai vertici del basket spagnolo anche grazie a un roster sempre di primo piano.

In particolare, quest’anno il fuoco è stato rappresentato da Klara Holm, Juste Jocyte e Mariam Coulibaly, con quest’ultima che è la miglior realizzatrice dell’Eurolega a quota 17.2 punti di media e se la gioca con Meesseman e Rupert per il titolo di MVP assoluta. Dal canto suo, Holm è la migliore in fatto di palle rubate (2.5 a gara), in una classifica nella quale è terza Mariella Santucci con 2.1.

Sarà interessante la lotta di Coulibaly con le lunghe della Reyer, in particolare Lorela Cubaj e Stephanie Mavunga che hanno costituito una buonissima accoppiata per larga parte dell’annata. Il fattore X, però, per buona misura potrebbe essere rappresentato da Kaila Charles in capo al blocco straniere dell’Umana, vista anche la sua capacità di accendersi con (molto) poco nei momenti che contano. E conterà anche la possibilità di avere tanto da Francesca Pan da oltre l’arco, perché quando si accende poi per spegnerla serve chiamare la forza pubblica. Il tutto per un obiettivo chiamato Fenerbahce, quello delle stelle: Gabby Williams, Emma Meesseman, Iliana Rupert, Kayla McBride, Julie Allemand e, soprattutto, Breanna Stewart.

Per presentare la sfida Andrea Mazzon si è affidato alle parole sul sito della Reyer: “È una grande soddisfazione essere ad una manifestazione così importante. Farne parte, poter scendere in campo, anche in strutture come queste con 10.000 persone presenti, è una gioia anche per le giocatrici che avranno modo di esprimersi in palasport così, cosa che è molto rara. È evidente che giochiamo con una squadra che rappresenta il campionato più forte al mondo. Dopo la WNBA, il campionato spagnolo è quello più forte e, non a caso, ci sono due squadre qui qualificate. Proveremo a non snaturarci, a rimanere quelle che siamo, con la gioia anche di far parte di un’élite, consapevoli che ce lo siamo meritato perché abbiamo un record di 11 vinte e 6 perse in Eurolega che è un record enorme secondo me per la nostra squadra, per il nostro roster. Va dato merito alle ragazze che ci hanno davvero creduto in ogni momento e che non hanno mai lasciato andare una partita; non hanno mai concepito l’idea di partire sconfitte e quindi anche in questa manifestazione, dove tutti sanno che questa coppa è già vinta da una grande favorita, vogliamo provare ad avere una chance di giocarcela“.