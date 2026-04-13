WTA Stoccarda 2026: debutti vincenti per Siegemund e Samsonova

Sono due gli incontri con i quali parte il tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda, uno dei tornei che più si lascia guardare e che gode di un signor fascino, se non altro per l’atmosfera della terra indoor. Si parte subito con chi questo torneo l’ha vinto nel 2017, ma con un brivido non da poco.

Questo perché Laura Siegemund, opposta alla bulgara Viktoriya Tomova (entrata come lucky loser al posto della polacca Magdalena Frech), il match d’esordio rischia di perderlo: perde il primo set, poi rinviene con fatica (ma senza mai essere completamente spalle al muro) nel secondo prima di dominare il terzo e chiudere dopo 2 ore e 45 minuti. Punteggio finale: 4-6 7-6(4) 6-1 e appuntamento con Iga Swiatek guadagnato.

Nella parte bassa, dominio assoluto di Liudmila Samsonova: la russa vince nove giochi consecutivi contro la croata Antonia Ruzic, poi subisce l’unico break del match, ma alla fine riesce a prevalere per 6-0 6-4 in un’ora e 18 minuti. In premio c’è Coco Gauff.

Domani giornata più ricca, con un importante mix di tedesche e big: si parte da Muchova-Sasnovich e si chiude con Korpatsch-Shnaider sul centrale, mentre è già certo che l’esordio di Jasmine Paolini lo vedremo mercoledì.