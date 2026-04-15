Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nella classifica ATP? Top15 consolidata, nel mirino il best ranking!

Flavio Cobolli comincia a ritrovare un po’ di fiducia dopo alcune settimane sottotono e ottiene finalmente due vittorie consecutive, approdando ai quarti di finale dell’ATP 500 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il tennista romano ha superato nei primi turni il giovane tedesco Diego Dedura e soprattutto l’ostico belga Zizou Bergs senza concedere neanche un set, raccogliendo così punti preziosi per la sua classifica.

Nello specifico sono 100 come minimo i punti portati a casa dal numero 3 d’Italia (che ne scarta però 50) sulla terra battuta bavarese, che gli consentono di guadagnare almeno una posizione rispetto alla 16ma piazza dell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale. Superato il russo Karen Khachanov, Cobolli si è garantito la certezza di rientrare in top15 lunedì prossimo visto che nessuno degli inseguitori ha la possibilità aritmetica di andare oltre i 2370 punti dell’azzurro.

Flavio è impegnato in un duello a distanza con Andrey Rublev, il quale scenderà in campo domani contro Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Il 23enne romano deve superare almeno un turno in più rispetto al rivale per completare il sorpasso in classifica (per esempio, non basterebbe neanche conquistare il titolo in Baviera se poi Rublev dovesse fare altrettanto in Catalogna), ma l’eventuale accesso alla finale lo porterebbe a scavalcare sia il norvegese Casper Ruud che il ceco Jiri Lehecka eguagliando nella peggiore delle ipotesi il suo best ranking di n.13 al mondo.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI ATP MONACO 2026

Ranking lunedì 13 aprile: 2320 punti, 16° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 2370 punti, 14°/15° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2470 punti, 14°/15° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2600 punti, 12°/13° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2770 punti, 12°/13°.