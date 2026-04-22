Qual è il ranking di Tyra Grant e quante posizioni potrebbe guadagnare vincendo una partita a Madrid

L’azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ha superato il tabellone cadetto ed oggi esordirà a nel main draw a Madrid, nel torneo in altura sulla terra battuta iberica di categoria WTA 1000.

La tennista italiana lo scorso anno aveva nuovamente ricevuto un invito per il tabellone cadetto, ma si era fermata nel secondo turno delle qualificazioni. Per questo motivo, l’azzurra al termine del torneo scarterà 20 punti, ma ne ha già incassati 30 per l’accesso al tabellone principale.

Il match odierno, contro la francese Elsa Jacquemot, invece, metterà in palio ulteriori 35 punti: l’azzurra nell’aggiornamento di lunedì scorso era 262ma a quota 260 punti, mentre nella graduatoria virtuale è già 245ma con 270.

Un successo nel match odierno del primo turno del tabellone principale, dunque, spingerebbe l’azzurra a quota 305 punti, alla posizione numero 222, facendole così guadagnare altri 23 posti oltre a quelli già scalati nel corso delle qualificazioni.