Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming

Conquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Madrid Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva nel secondo match sul campo numero cinque, incontro che non inizierà prima delle 13:00.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00

Le titolari della testa di serie numero 1 hanno superato al primo turno, con qualche patema di troppo, la coppia formata dall’ucraina Nadia Kichenok e dalla giapponese Makoto Ninomiya. Motivazione supplementare per Jasmine Paolini che, dopo la sconfitta incassata ieri in singolare contro l’americana Hailey Baptiste, si tuffa nel doppio per ritrovare le certezze che sembrano smarrite e rincrocia nuovamente sulla sua strada l’avversaria superata nel secondo turno del singolare.

Le azzurre ritrovano sulla propria strada le rivali che le hanno sconfitte negli ottavi del torneo di Dubai. Le due veterane, la russa è classe 84, hanno superato al primo turno e in maniera abbastanza netta, nel tipico caso di un confronto generazionale, la coppia formata dall’americana Iva Jovic e dalla canadese Victoria Mboko: 6-2 6-4 il punteggio dell’incontro. Chi vince affronta nei quarti Bucsa/Melichar Martinez o Sutjadi/Tjen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, ottavi di finale del torneo WTA di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (204) e SuperTennis HD. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVONAREVA WTA MADRID

Domenica 26 aprile

Court 5 – dalle 11:00

Marcel Granollers/ Horacio Zeballos (ESP/ ARG) VS Romain Arneodo/ Valentin Vacherot (MON)

Non prima delle 13:00

Sara Errani/ Jasmine Paolini (ITA, 1) VS Laura Siegemund/Vera Zvinareva (GER/ ) – Diretta tv Sky Sport Tennis(203), Sky Sport Arena (204) e SuperTennis HD (212)

A seguire

Ulrikke Eikeri/ Quinn Gleason (NOR/ USA) VS Coco Gauff/ Robin Montgomery (USA )

A seguire

Aleksandra Krunic/ Kristina Mladenovic (SRB/FRA) VS Marie Bouzkova/ Linda Noskova (CZE)

A seguire

Aldila Sutjiadi/ Janice Tjen (INA) VS Cristina Bucsa/ Nicole Melichar-Martinez ESP/USA)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVONAREVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e SuperTennis HD (212) in chiaro

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix

Diretta streaming: OA Sport.