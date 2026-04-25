Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva agli ottavi di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Madrid. Dopo aver regolato l’ucraina Kichenok e la giapponese Ninomiya all’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, il cammino delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 proseguirà contro delle avversarie di ottima caratura, che al debutto hanno avuto la meglio nei confronti di Jovic/Mboko.

L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court 5 e non incomincerà prima delle ore 13.00: ad aprire il programma di giornata sarà il match di doppio maschile tra Granollers/Zeballos (teste di serie numero 1 del seeding) e il binominio monegasco Arneodo/Vacherot. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro le vincenti di Sutjiadi/Tjen-Bucsa/Melichar-Martinez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, ottavi di finale del doppio del WTA 1000 di Madrid. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis (in chiaro), Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati (il canale esatto verrà definito in mattinata). Garantita la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; prevista la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVONAREVA WTA MADRID

Domenica 26 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Laura Siegemund/VeraZvonareva

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 al Court 5, si giocherà Granoller/Zeballos-Arneodo/Vacherot. Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Errani/Paolini.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVONAREVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale di Sky esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.