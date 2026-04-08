Perché Matteo Berrettini è uscito virtualmente fuori dalla top100. Servono punti per assicurarsi il Roland Garros

Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, ma deve vincere un altro successo per eguagliare il risultato conseguito lo scorso anno: l’azzurro infatti finora ha scartato 100 punti per il risultato del 2025 e ne ha recuperati solo 50.

Il tennista italiano, dunque, al momento scende da 650 punti a quota 600, scivolando dal 90° posto del ranking ATP ufficiale di lunedì 6 aprile al 107° posto virtuale occupato dopo la vittoria all’esordio: vincendo oggi nei sedicesimi l’azzurro tornerebbe a quota 650 punti, occupando nuovamente la posizione numero 90.

Il piazzamento sarebbe utile per l’accesso diretto al main draw del Roland Garros, ma per mettere in cassaforte il posto nel tabellone principale di Parigi sarebbe meglio arrivare ai quarti, che varrebbero quota 750 punti, per il 74° posto virtuale.

In caso di successo ai quarti, poi, l’azzurro si isserebbe a quota 950, per il 48° posto virtuale, mentre con una vittoria in semifinale salirebbe a quota 1200, per il 36° posto virtuale, infine con l’affermazione in finale andrebbe a quota 1550 punti, per il 29° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking prima di Montecarlo: 650 punti, 90° posto.

Ranking dopo la vittoria all’esordio: 600 punti, 107° posto virtuale.

Ranking in caso di successo ai sedicesimi: 650 punti, 90° posto virtuale.

Ranking in caso di successo agli ottavi: 750 punti, 74° posto virtuale.

Ranking in caso di successo ai quarti: 950 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di successo in semifinale: 1200 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di successo in finale: 1550 punti, 29° posto virtuale.