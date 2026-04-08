ATP Montecarlo 2026, un trio azzurro cerca gli ottavi. Sinner conoscerà il suo avversario, esordio di Zverev

Si delineano gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo, in una giornata che vedrà protagonisti tre tennisti italiani. Ad aprire il programma sul campo Ranieri III sarà Matteo Berrettini, reduce da un esordio senza fatiche, visto che Roberto Bautista Agut si è ritirato dopo appena quattro game. Il romano dunque arriva freschissimo alla sfida con il russo Daniil Medvedev e sarà decisamente un test importante per l’ex Top-10, visto che Medvedev è apparso decisamente in forma sul cemento nordamericano, anche se per il russo è la prima sfida della stagione sulla non amata terra rossa.

A chiudere il programma sul campo centrale c’è un attesissimo Lorenzo Musetti. Si entra nella stagione preferita del toscano, che deve difendere i tantissimi punti ottenuti lo scorso anno sul rosso, compresa anche la finale della passata stagione proprio a Montecarlo, quando venne poi sconfitto da Carlos Alcaraz. Ci sono un po’ di incognite sullo stato di forma di Musetti e soprattutto l’esordio nel Principato sarà davvero complicato visto che se la dovrà vedere con il beniamino di casa Valentin Vacherot, che ha un po’ pagato la tensione del giocare nella sua Montecarlo all’esordio, cedendo un set a Juan Manuel Cerundolo.

Il terzo azzurro a scendere in campo, ma in chiusura di programma sul Campo dei Principi sarà Flavio Cobolli. Il romano ha lasciato un set all’esordio contro l’argentino Comesana e adesso attende il belga Alexander Blockx, numero 91 della classifica mondiale proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto al primo turno il candese Denis Shapovalov.

Non solo gli italiani, ma esordio nel torneo anche per il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero tre, che non dovrebbe avere troppi problemi contro il cileno Cristian Garin. Match da non sottovalutare per il canadese Felix Auger-Aliassime contro il veterano Marin Cilic ed anche per il norvegese Casper Ruud con il sempre imprevedibile francese Corentin Moutet.

Jannik Sinner conoscerà il suo avversario degli ottavi di finale, che uscirà dall’interessante match tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il ceco Tomas Machac. Fari puntati anche sulla stella brasiliana Joao Fonseca, che dovrà vedersela con il francese Arthur Rinderknech. Sfida incerta anche tra il russo Andrey Rublev ed il belga Zizou Bergs.