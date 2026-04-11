Alessia Orro ruggisce con Vargas e Fedorovtseva! Il Fenerbahce schianta il Vakif di Guidetti e pareggia la finale scudetto

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-1 (19-25; 25-18; 25-18; 25-20) nella gara-2 della finale di Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, e ha così pareggiato la serie (1-1) che assegna il titolo. Dopo essere crollate con un netto 3-0 nel confronto d’apertura disputato di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno saputo reagire in trasferta e hanno recuperato il sestetto di coach Giovanni Guidetti, scattato a razzo tra le mura amiche e poi rimontato dalle ospiti.

Il confronto per la conquista dello “scudetto” si fa più acceso che mai e la gara-3 in programma lunedì 13 aprile (ore 18.00 italiane) assumerà un peso specifico significativo: chi riuscirà a portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite e ad avvicinarsi a una sola vittoria dal titolo? Il VakifBank riuscirà a confermarsi sul trono oppure il Fenerbahce inserirà il proprio nome nell’albo d’oro? La palleggiatrice Alessia Orro ha offerto una prestazione di notevole spessore, andando a referto con 5 punti (un muro, 67% in attacco) e sfruttando al meglio le bocche da fuoco di riferimento.

La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia si è ben affidata all’opposto turco Melissa Vargas (28 punti, 4 ace, 2 muri, 69% in attacco) e alla schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (19 punti, 4 ace, 58% in fase offensiva e 50% in attacco). Al VakifBank, che affronterà Conegliano nella semifinale di Champions League (dall’altra parte del tabellone è previsto il confronto tra Scandicci, giustiziere proprio del Fenerbahce nei quarti di finale, e l’Eczacibasi Istanbul), non sono bastate la bomber serba Tijana Boskovic (15 punti) e il martello russo Marina Markova (16).