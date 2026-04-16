Alessia Orro infortunata e salta gara-4: come sta la palleggiatrice? Il Fenerbahce vince, finale scudetto alla bella!

Lo “scudetto” della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si assegnerà alla bella di spareggio: servirà lo scontro risolutore tra Fenerbahce Istanbul e VakifBank Istanbul per decidere chi vincerà uno dei campionati più competitivi a livello internazionale (nei fatti è alla pari della nostra Serie A1). Le gialloblù hanno dettato legge di fronte ai 5.100 spettatori che hanno gremito il Burhan Felek Salonu, imponendosi al tie-break in gara-4 e pareggiando così la serie di finale.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno avuto la meglio per 3-2 (21-25; 25-19; 25-22; 18-25; 15-11) e hanno così riacciuffato nuovamente la formazione allenata da Giovanni Guidetti, chiamata a difendere il titolo e già stata avanti per 1-0 e 2-1 nella serie. Il Fenerbahce ha annullato il primo match point in favore delle avversarie e continua a sognare il trofeo, in una stagione andata storta con l’eliminazione ai quarti di finale della Champions League per mano di Scandicci e il ko nella semifinale della Coppa di Turchia.

Alessia Orro non ha giocato: la palleggiatrice del Fenerbahce ha accusato un infortunio al ginocchio sinistro durante la gara-3 disputata lunedì pomeriggio: è stato rilevato un edema diffuso all’interno dell’articolazione, con conseguente limitazione dei movimenti. L’entità del problema fisico è ancora tutta da verificare e si spera in un pronto recupero, anche in vista dell’estate che culminerà con gli Europei, dove la nostra Nazionale inseguirà il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Senza la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia, Abbondanza si è affidato in cabina di regia ad Arelya Karasoy Kocas, che ha sfruttato al meglio non soltanto la bomber Melissa Vargas (28 punti) e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (16), ma anche la centrale Eda Erdem (10 punti). Tra le fila del VakifBank le migliori sono state l’opposto serba Tijana Boskovic (20 punti) e il martello russo Marina Markova (29). La decisiva gara-5 si giocherà domenica 19 aprile (orario ancora da definire).