Il VakifBank di Guidetti mette la freccia in finale scudetto, Alessia Orro e compagne chiamate a reagire in gara-4

Il VakifBank Istanbul si è riportato in vantaggio nella finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile: le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul in gara-3 per 3-1 (19-25; 25-19; 25-18; 25-23) e si sono così issate sul 2-1 nella serie che assegna il titolo. Le campionesse in carica sono dunque a un solo successo dal confermarsi sul trono anatolico, me la gialloblù proveranno a reagire e a trascinare il confronto alla decisiva bella di spareggio.

Le ospiti hanno dettato legge nel primo set, ma poi hanno subito il forcing delle padrone di casa tra secondo e terzo parziale, a cui ha fatto seguito una quarta frazione molto lottata e decisa in volata con il minimo scarto. A trascinare il VakifBank sono state la schiacciatrice russa Marina Markova (30 punti, 7 muri, 2 ace, 68% in attacco) e l’opposto serbo Tijana Boskovic (21 punti), capaci di mettere in seria difficoltà la formazione di coach Marcello Abbondanza, che era reduce dall’affermazione in gara-2.

Alessia Orro è andata a referto con quattro punti, ma è un po’ mancato il braccio della bomber turca Melissa Vargas (17 punti, 39% in attacco) e non è bastata la sostanza della schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (21 punti), affiancata di banda da Hande Baladin (4). La palleggiatrice MVP degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia e le compagne proveranno a ribaltare la situazione per cercare di chiudere la stagione con il sorriso, dopo essere state eliminate da Scandicci nei quarti di finale della Champions League e aver perso la semifinale della Coppa di Turchia. La potenzialmente decisiva gara-4 si disputerà giovedì 16 aprile (ore 18.00 italiane).