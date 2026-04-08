Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il Cairo

Valentina Martinescu FIPM

Ha ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Si è partiti con le qualificazioni femminili. Erano tre le azzurre ai nastri di partenza della gara egiziana e due di loro, Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) e Irene Prampolini (Fiamme Oro) hanno staccato il pass per le semifinali. Eliminata, invece, Teresa Gioia (Aeronautica Militare).

Nel Gruppo A di qualificazioni la migliore prestazione porta la firma dell’atleta indipendente Viktoriia Sazonova con 1414 punti contro i 1410 della padrona di casa Ganah Elgindy ed i 1408 della connazionale Zeina Amer. Quarta la turca Ilke Ozyuksel con 1406, mentre è quinta la britannica Poppy Clark a quota 1405 a braccetto con l’ennesima egiziana, Salma Abdelmaksoud. Si ferma in 24a posizione la nostra Teresa Gioia con 1353 punti.

Nel Gruppo B, invece, svetta la svizzera Anna Jurt con 1415 punti davanti all’atleta indipendente Mariya Gnedtchik con 1404 ed alla britannica Chloe Johnson con 1403 a braccetto con la francese Coline Flavin. Quinta la sua connazionale Mathilde Derval con 1400 a pari merito con la nostra Valentina Martinescu, alla magiara Michelle Gulyas ed all’atleta indipendente Alisa Melikhova. 15a, ma qualificata, Irene Prampolini con 1392.

Come proseguirà il programma della tappa del World Cup de Il Cairo? Domani le azzurre saranno impegnate nel seeding round di scherma, mentre la semifinale andrà in scena venerdì 10 aprile. Domani, giovedì 9 aprile, inizierà il percorso anche del comparto maschile con ben 5 italiani in gara: Roberto Micheli (Fiamme Oro), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Denis Agavriloaie (Esercito).

LE QUALIFICATE PER LE SEMIFINALI

 1  Qualifications A  SAZONOVA Viktoriia
W075991  2005-04-29		  ANB  285 (1)
32 V – 3 D		  272 (18)
01:05.64		  346 (3)
00:33.00		  511 (32)
13:09		  1414  0:00  
 2  Qualifications A  ELGINDY Ganah
W049176  2007-11-26		  EGY  215 (14)
18 V – 17 D		  253 (33)
01:09.41		  345 (5)
00:33.55		  597 (3)
11:43		  1410  0:04  
 3  Qualifications A  AMER Zeina
W041878  2005-04-22		  EGY  210 (16)
17 V – 18 D		  265 (25)
01:07.01		  349 (2)
00:32.29		  584 (8)
11:56		  1408  0:06  
 4  Qualifications A  OZYUKSEL Ilke
W040001  1997-02-25		  TUR  200 (25)
15 V – 20 D		  280 (8)
01:04.10		  322 (21)
00:41.06		  604 (1)
11:36		  1406  0:08  
 5  Qualifications A  CLARK Poppy
W041470  2004-03-16		  GBR  190 (29)
13 V – 22 D		  265 (27)
01:07.08		  351 (1)
00:31.40		  599 (2)
11:41		  1405  0:09  
 6  Qualifications A  ABDELMAKSOUD Salma
W041348  2000-01-18		  EGY  235 (5)
22 V – 13 D		  291 (3)
01:01.94		  308 (27)
00:45.77		  571 (13)
12:09		  1405  0:09  
 7  Qualifications A  GUZI Blanka
W041178  1999-05-12		  HUN  190 (30)
13 V – 22 D		  291 (4)
01:01.96		  333 (14)
00:37.50		  590 (6)
11:50		  1404  0:10  
 8  Qualifications A  CAZALY Louison
W075414  2003-04-05		  FRA  220 (11)
19 V – 16 D		  285 (6)
01:03.14		  328 (15)
00:39.05		  569 (14)
12:11		  1402  0:12  
 9  Qualifications A  MESZAROS Emma
W056325  2006-05-22		  HUN  205 (21)
16 V – 19 D		  278 (12)
01:04.43		  337 (9)
00:36.32		  581 (9)
11:59		  1401  0:13  
 10  Qualifications A  HUREYEVA Viyaleta
W048883  1999-09-29		  ANA  230 (7)
21 V – 14 D		  279 (10)
01:04.28		  343 (6)
00:34.18		  549 (20)
12:31		  1401  0:13  
 11  Qualifications A  ERDOS Rita
W043163  2002-07-23		  HUN  225 (9)
20 V – 15 D		  269 (23)
01:06.26		  314 (25)
00:43.78		  591 (5)
11:49		  1399  0:15  
 12  Qualifications A  MALASHENOKA Anastasiya
W073595  2004-07-25		  ANA  215 (13)
18 V – 17 D		  290 (5)
01:02.02		  328 (16)
00:39.08		  564 (15)
12:16		  1397  0:17  
 13  Qualifications A  VALENCIA FRANCO Paula Sophia
W050520  2002-12-14		  GUA  220 (10)
19 V – 16 D		  292 (2)
01:01.63		  337 (8)
00:36.18		  548 (22)
12:32		  1397  0:17  
 14  Qualifications A  ATTIA Jana
W066483  2006-11-23		  EGY  240 (4)
23 V – 12 D		  263 (29)
01:07.58		  346 (4)
00:33.13		  537 (28)
12:43		  1386  0:28  
 15  Qualifications A  LEH Cicelle
W057185  2003-09-27		  GER  255 (2)
26 V – 9 D		  270 (19)
01:06.06		  306 (29)
00:46.56		  550 (18)
12:30		  1381  0:33  
 16  Qualifications A  WU Xiyao
W086781  2006-09-16		  CHN  195 (26)
14 V – 21 D		  279 (11)
01:04.30		  325 (19)
00:40.27		  578 (11)
12:02		  1377  0:37  
 17  Qualifications A  OLIVER Catherine Mayran
W046603  2001-08-19		  MEX  200 (23)
15 V – 20 D		  253 (34)
01:09.56		  333 (13)
00:37.46		  589 (7)
11:51		  1375  0:39  
 18  Qualifications A  JURT Katharina
W045491  2005-12-19		  SUI  180 (35)
11 V – 24 D		  275 (16)
01:05.14		  327 (18)
00:39.56		  592 (4)
11:48		  1374  0:40  
 19  Qualifications B  JURT Anna
W042140  2001-12-27		  SUI  260 (2)
27 V – 8 D		  263 (29)
01:07.55		  340 (8)
00:35.12		  552 (20)
12:28		  1415  0:00  
 20  Qualifications B  GNEDTCHIK Mariya
W047170  2004-03-22		  ANA  260 (1)
27 V – 8 D		  271 (18)
01:05.82		  313 (26)
00:44.13		  560 (17)
12:20		  1404  0:11  
 21  Qualifications B  FLAVIN Coline
W079053  2006-03-29		  FRA  225 (10)
20 V – 15 D		  268 (25)
01:06.54		  349 (5)
00:32.17		  561 (15)
12:19		  1403  0:12  
 22  Qualifications B  JOHNSON Chloe
W079241  2007-10-03		  GBR  225 (9)
20 V – 15 D		  270 (21)
01:06.10		  356 (2)
00:29.86		  552 (21)
12:28		  1403  0:12  
 23  Qualifications B  DERVAL Mathilde
W079055  2005-05-31		  FRA  220 (13)
19 V – 16 D		  269 (23)
01:06.35		  336 (13)
00:36.58		  575 (8)
12:05		  1400  0:15  
 24  Qualifications B  MARTINESCU Valentina
W059068  2004-08-18		  ITA  210 (21)
17 V – 18 D		  299 (1)
01:00.23		  338 (11)
00:35.84		  553 (19)
12:27		  1400  0:15  
 25  Qualifications B  GULYAS Michelle
W042365  2000-10-24		  HUN  225 (8)
20 V – 15 D		  288 (3)
01:02.57		  340 (7)
00:35.02		  547 (23)
12:33		  1400  0:15  
 26  Qualifications B  MELIKHOVA Alisa
W091808  2002-01-22		  ANB  240 (4)
23 V – 12 D		  290 (2)
01:02.19		  336 (12)
00:36.46		  534 (29)
12:46		  1400  0:15  
 27  Qualifications B  JURT Florina
W045492  2005-12-19		  SUI  205 (22)
16 V – 19 D		  268 (24)
01:06.50		  362 (1)
00:27.68		  560 (18)
12:20		  1395  0:20  
 28  Qualifications B  ZHANG Mingyu
W047508  2001-10-03		  CHN  220 (15)
19 V – 16 D		  282 (8)
01:03.77		  316 (24)
00:43.01		  576 (6)
12:04		  1394  0:21  
 29  Qualifications B  CABRERA Sofia
W041073  1997-06-23		  GUA  230 (7)
21 V – 14 D		  264 (27)
01:07.34		  326 (16)
00:39.68		  574 (9)
12:06		  1394  0:21  
 30  Qualifications B  ASLAN Sidal
W040872  1999-04-12		  TUR  225 (11)
20 V – 15 D		  280 (11)
01:04.10		  321 (21)
00:41.33		  568 (12)
12:12		  1394  0:21  
 31  Qualifications B  FU Jing
W087556  2005-02-13		  CHN  235 (5)
22 V – 13 D		  286 (4)
01:02.85		  338 (10)
00:35.78		  535 (27)
12:45		  1394  0:21  
 32  Qualifications B  GREEN Olivia
W042115  1999-11-24		  GBR  220 (12)
19 V – 16 D		  286 (5)
01:02.90		  315 (25)
00:43.62		  572 (11)
12:08		  1393  0:22  
 33  Qualifications B  PRAMPOLINI Irene
W038391  1996-09-14		  ITA  205 (23)
16 V – 19 D		  279 (14)
01:04.28		  301 (27)
00:48.13		  607 (1)
11:33		  1392  0:23  
 34  Qualifications B  THOMATOS Tatiana
W067718  2010-03-15		  RSA  205 (25)
16 V – 19 D		  271 (20)
01:05.92		  339 (9)
00:35.54		  576 (7)
12:04		  1391  0:24  
 35  Qualifications B  MORSY Haydy
W040244  1999-09-17		  EGY  240 (3)
23 V – 12 D		  262 (30)
01:07.65		  342 (6)
00:34.36		  544 (26)
12:36		  1388  0:27  
 36  Qualifications B  JAKUBOWSKA Hanna
W079312  2008-01-27		  POL  205 (24)
16 V – 19 D		  285 (6)
01:03.11		  323 (18)
00:40.74		  573 (10)
12:07		  1386  0:29
