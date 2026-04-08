Pentathlon
Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il Cairo
Ha ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Si è partiti con le qualificazioni femminili. Erano tre le azzurre ai nastri di partenza della gara egiziana e due di loro, Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) e Irene Prampolini (Fiamme Oro) hanno staccato il pass per le semifinali. Eliminata, invece, Teresa Gioia (Aeronautica Militare).
Nel Gruppo A di qualificazioni la migliore prestazione porta la firma dell’atleta indipendente Viktoriia Sazonova con 1414 punti contro i 1410 della padrona di casa Ganah Elgindy ed i 1408 della connazionale Zeina Amer. Quarta la turca Ilke Ozyuksel con 1406, mentre è quinta la britannica Poppy Clark a quota 1405 a braccetto con l’ennesima egiziana, Salma Abdelmaksoud. Si ferma in 24a posizione la nostra Teresa Gioia con 1353 punti.
Nel Gruppo B, invece, svetta la svizzera Anna Jurt con 1415 punti davanti all’atleta indipendente Mariya Gnedtchik con 1404 ed alla britannica Chloe Johnson con 1403 a braccetto con la francese Coline Flavin. Quinta la sua connazionale Mathilde Derval con 1400 a pari merito con la nostra Valentina Martinescu, alla magiara Michelle Gulyas ed all’atleta indipendente Alisa Melikhova. 15a, ma qualificata, Irene Prampolini con 1392.
Come proseguirà il programma della tappa del World Cup de Il Cairo? Domani le azzurre saranno impegnate nel seeding round di scherma, mentre la semifinale andrà in scena venerdì 10 aprile. Domani, giovedì 9 aprile, inizierà il percorso anche del comparto maschile con ben 5 italiani in gara: Roberto Micheli (Fiamme Oro), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), Giorgio Micheli (Fiamme Oro) e Denis Agavriloaie (Esercito).
LE QUALIFICATE PER LE SEMIFINALI
|1
|Qualifications A
| SAZONOVA Viktoriia
W075991 2005-04-29
|ANB
| 285 (1)
32 V – 3 D
| 272 (18)
01:05.64
| 346 (3)
00:33.00
| 511 (32)
13:09
|1414
|0:00
|2
|Qualifications A
| ELGINDY Ganah
W049176 2007-11-26
|EGY
| 215 (14)
18 V – 17 D
| 253 (33)
01:09.41
| 345 (5)
00:33.55
| 597 (3)
11:43
|1410
|0:04
|3
|Qualifications A
| AMER Zeina
W041878 2005-04-22
|EGY
| 210 (16)
17 V – 18 D
| 265 (25)
01:07.01
| 349 (2)
00:32.29
| 584 (8)
11:56
|1408
|0:06
|4
|Qualifications A
| OZYUKSEL Ilke
W040001 1997-02-25
|TUR
| 200 (25)
15 V – 20 D
| 280 (8)
01:04.10
| 322 (21)
00:41.06
| 604 (1)
11:36
|1406
|0:08
|5
|Qualifications A
| CLARK Poppy
W041470 2004-03-16
|GBR
| 190 (29)
13 V – 22 D
| 265 (27)
01:07.08
| 351 (1)
00:31.40
| 599 (2)
11:41
|1405
|0:09
|6
|Qualifications A
| ABDELMAKSOUD Salma
W041348 2000-01-18
|EGY
| 235 (5)
22 V – 13 D
| 291 (3)
01:01.94
| 308 (27)
00:45.77
| 571 (13)
12:09
|1405
|0:09
|7
|Qualifications A
| GUZI Blanka
W041178 1999-05-12
|HUN
| 190 (30)
13 V – 22 D
| 291 (4)
01:01.96
| 333 (14)
00:37.50
| 590 (6)
11:50
|1404
|0:10
|8
|Qualifications A
| CAZALY Louison
W075414 2003-04-05
|FRA
| 220 (11)
19 V – 16 D
| 285 (6)
01:03.14
| 328 (15)
00:39.05
| 569 (14)
12:11
|1402
|0:12
|9
|Qualifications A
| MESZAROS Emma
W056325 2006-05-22
|HUN
| 205 (21)
16 V – 19 D
| 278 (12)
01:04.43
| 337 (9)
00:36.32
| 581 (9)
11:59
|1401
|0:13
|10
|Qualifications A
| HUREYEVA Viyaleta
W048883 1999-09-29
|ANA
| 230 (7)
21 V – 14 D
| 279 (10)
01:04.28
| 343 (6)
00:34.18
| 549 (20)
12:31
|1401
|0:13
|11
|Qualifications A
| ERDOS Rita
W043163 2002-07-23
|HUN
| 225 (9)
20 V – 15 D
| 269 (23)
01:06.26
| 314 (25)
00:43.78
| 591 (5)
11:49
|1399
|0:15
|12
|Qualifications A
| MALASHENOKA Anastasiya
W073595 2004-07-25
|ANA
| 215 (13)
18 V – 17 D
| 290 (5)
01:02.02
| 328 (16)
00:39.08
| 564 (15)
12:16
|1397
|0:17
|13
|Qualifications A
| VALENCIA FRANCO Paula Sophia
W050520 2002-12-14
|GUA
| 220 (10)
19 V – 16 D
| 292 (2)
01:01.63
| 337 (8)
00:36.18
| 548 (22)
12:32
|1397
|0:17
|14
|Qualifications A
| ATTIA Jana
W066483 2006-11-23
|EGY
| 240 (4)
23 V – 12 D
| 263 (29)
01:07.58
| 346 (4)
00:33.13
| 537 (28)
12:43
|1386
|0:28
|15
|Qualifications A
| LEH Cicelle
W057185 2003-09-27
|GER
| 255 (2)
26 V – 9 D
| 270 (19)
01:06.06
| 306 (29)
00:46.56
| 550 (18)
12:30
|1381
|0:33
|16
|Qualifications A
| WU Xiyao
W086781 2006-09-16
|CHN
| 195 (26)
14 V – 21 D
| 279 (11)
01:04.30
| 325 (19)
00:40.27
| 578 (11)
12:02
|1377
|0:37
|17
|Qualifications A
| OLIVER Catherine Mayran
W046603 2001-08-19
|MEX
| 200 (23)
15 V – 20 D
| 253 (34)
01:09.56
| 333 (13)
00:37.46
| 589 (7)
11:51
|1375
|0:39
|18
|Qualifications A
| JURT Katharina
W045491 2005-12-19
|SUI
| 180 (35)
11 V – 24 D
| 275 (16)
01:05.14
| 327 (18)
00:39.56
| 592 (4)
11:48
|1374
|0:40
|19
|Qualifications B
| JURT Anna
W042140 2001-12-27
|SUI
| 260 (2)
27 V – 8 D
| 263 (29)
01:07.55
| 340 (8)
00:35.12
| 552 (20)
12:28
|1415
|0:00
|20
|Qualifications B
| GNEDTCHIK Mariya
W047170 2004-03-22
|ANA
| 260 (1)
27 V – 8 D
| 271 (18)
01:05.82
| 313 (26)
00:44.13
| 560 (17)
12:20
|1404
|0:11
|21
|Qualifications B
| FLAVIN Coline
W079053 2006-03-29
|FRA
| 225 (10)
20 V – 15 D
| 268 (25)
01:06.54
| 349 (5)
00:32.17
| 561 (15)
12:19
|1403
|0:12
|22
|Qualifications B
| JOHNSON Chloe
W079241 2007-10-03
|GBR
| 225 (9)
20 V – 15 D
| 270 (21)
01:06.10
| 356 (2)
00:29.86
| 552 (21)
12:28
|1403
|0:12
|23
|Qualifications B
| DERVAL Mathilde
W079055 2005-05-31
|FRA
| 220 (13)
19 V – 16 D
| 269 (23)
01:06.35
| 336 (13)
00:36.58
| 575 (8)
12:05
|1400
|0:15
|24
|Qualifications B
| MARTINESCU Valentina
W059068 2004-08-18
|ITA
| 210 (21)
17 V – 18 D
| 299 (1)
01:00.23
| 338 (11)
00:35.84
| 553 (19)
12:27
|1400
|0:15
|25
|Qualifications B
| GULYAS Michelle
W042365 2000-10-24
|HUN
| 225 (8)
20 V – 15 D
| 288 (3)
01:02.57
| 340 (7)
00:35.02
| 547 (23)
12:33
|1400
|0:15
|26
|Qualifications B
| MELIKHOVA Alisa
W091808 2002-01-22
|ANB
| 240 (4)
23 V – 12 D
| 290 (2)
01:02.19
| 336 (12)
00:36.46
| 534 (29)
12:46
|1400
|0:15
|27
|Qualifications B
| JURT Florina
W045492 2005-12-19
|SUI
| 205 (22)
16 V – 19 D
| 268 (24)
01:06.50
| 362 (1)
00:27.68
| 560 (18)
12:20
|1395
|0:20
|28
|Qualifications B
| ZHANG Mingyu
W047508 2001-10-03
|CHN
| 220 (15)
19 V – 16 D
| 282 (8)
01:03.77
| 316 (24)
00:43.01
| 576 (6)
12:04
|1394
|0:21
|29
|Qualifications B
| CABRERA Sofia
W041073 1997-06-23
|GUA
| 230 (7)
21 V – 14 D
| 264 (27)
01:07.34
| 326 (16)
00:39.68
| 574 (9)
12:06
|1394
|0:21
|30
|Qualifications B
| ASLAN Sidal
W040872 1999-04-12
|TUR
| 225 (11)
20 V – 15 D
| 280 (11)
01:04.10
| 321 (21)
00:41.33
| 568 (12)
12:12
|1394
|0:21
|31
|Qualifications B
| FU Jing
W087556 2005-02-13
|CHN
| 235 (5)
22 V – 13 D
| 286 (4)
01:02.85
| 338 (10)
00:35.78
| 535 (27)
12:45
|1394
|0:21
|32
|Qualifications B
| GREEN Olivia
W042115 1999-11-24
|GBR
| 220 (12)
19 V – 16 D
| 286 (5)
01:02.90
| 315 (25)
00:43.62
| 572 (11)
12:08
|1393
|0:22
|33
|Qualifications B
| PRAMPOLINI Irene
W038391 1996-09-14
|ITA
| 205 (23)
16 V – 19 D
| 279 (14)
01:04.28
| 301 (27)
00:48.13
| 607 (1)
11:33
|1392
|0:23
|34
|Qualifications B
| THOMATOS Tatiana
W067718 2010-03-15
|RSA
| 205 (25)
16 V – 19 D
| 271 (20)
01:05.92
| 339 (9)
00:35.54
| 576 (7)
12:04
|1391
|0:24
|35
|Qualifications B
| MORSY Haydy
W040244 1999-09-17
|EGY
| 240 (3)
23 V – 12 D
| 262 (30)
01:07.65
| 342 (6)
00:34.36
| 544 (26)
12:36
|1388
|0:27
|36
|Qualifications B
| JAKUBOWSKA Hanna
W079312 2008-01-27
|POL
| 205 (24)
16 V – 19 D
| 285 (6)
01:03.11
| 323 (18)
00:40.74
| 573 (10)
12:07
|1386
|0:29