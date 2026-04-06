Pentathlon, la Coppa del Mondo inizia da Il Cairo: assenti Elena Micheli ed Aurora Tognetti, otto italiani al via

Messi alle spalle i Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno, che hanno segnato il rientro in gara di Elena Micheli dopo la maternità, si appresta a prendere il via la prima tappa della Coppa del Mondo, in programma a Il Cairo, in Egitto, da mercoledì 8 a domenica 12 aprile.

Il programma prevede mercoledì 8 aprile le qualificazioni femminili, seguite giovedì 9 dalle qualificazioni maschili. Venerdì 10 spazio alle semifinali femminili, mentre sabato 11 sarà la volta delle semifinali maschili, infine domenica 12 andranno in scena entrambe le finali.

All’assenza, già annunciata, di Elena Micheli, si aggiunge quella di Aurora Tognetti, inizialmente inserita tra le convocate: saranno otto gli azzurri al via, cinque uomini e tre donne, ovvero Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio e Roberto Micheli, Emanuele Tromboni, Teresa Gioia, Valentina Martinescu ed Irene Prampolini.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Micheli, Roberto Micheli, Emanuele Tromboni, Teresa Gioia, Valentina Martinescu, Irene Prampolini.