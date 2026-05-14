Pentathlon, Malan, Bovenzi e Agavriloaie staccano il pass per la semifinale della tappa di Pazardzhik della World Cup

Siamo entrati ufficialmente nel vivo del programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Dopo l’esordio di ieri che ha visto le nostre Annachiara Allara (Junior Pentathlon Asti) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) staccare il pass per la semifinale, oggi entravano in scena gli uomini.

La nostra pattuglia vedeva ai nastri di partenza ben sei rappresentanti. Tra questi in tre avanzano al prossimo turno. Stiamo parlando di Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Denis Agavriloaie (Esercito). Eliminati, invece, Roberto Micheli (Fiamme Oro), Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro).

Quali sono stati i risultati? Nel Gruppo A si qualifica Denis Agavriloaie che chiude con 1566 punti. Si ferma invece il cammino di Giorgio Micheli a quota 1525. Nel Gruppo B il nostro Emanuele Tromboni non va oltre i 1493 punti. Nel Gruppo C, invece, Matteo Bovenzi ha piazzato addirittura la migliore prestazione con 1585 punti, mentre Roberto Micheli ha concluso con 1548. Infine nel Gruppo D Giorgio Malan ha messo a segno 1555 punti.

Come proseguirà il programma della tappa di Pazardzhik? Domani, venerdì 15 maggio sarà la volta della semifinale femminile e del ranking round di scherma maschile. Sabato 16 maggio toccherà alla semifinale maschile. Domenica 17 maggio, infine, vivremo le due finali.