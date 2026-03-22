Sveva Gerevini in linea con il record italiano dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor

Si è appena conclusa presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun la sessione mattutina della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in cui si sono disputate le prime tre prove dell’eptathlon: 60 ostacoli, salto in alto e getto del peso. Nel tardo pomeriggio ed in serata le atlete completeranno il loro percorso affrontando il salto in lungo e gli 800 metri.

Buone notizie in casa Italia per Sveva Gerevini, che ha ritoccato il personale in due specialità ed è in piena corsa per migliorare il suo record italiano (4559 punti valsi il quarto posto assoluto nella rassegna iridata al coperto di Glasgow 2024), occupando la nona piazza provvisoria in classifica generale a quota 2686 punti quando restano ancora due gare sulla carta favorevoli per le sue caratteristiche.

La 29enne cremonese aveva cominciato l’eptathlon mondiale di Torun con il piede giusto, abbassando di un centesimo il personal best nei 60hs con un ottimo 8.25 (settimo posto parziale), per poi effettuare una buona progressione nell’alto saltando 1.72 (stagionale eguagliato, ma a 8 cm dal personale) al primo tentativo e non superando la misura successiva.

Gerevini ha terminato la prima tranche della competizione odierna spingendosi fino ai 13.10 metri nel peso (10 centimetri meglio del suo precedente primato), incassando punti preziosi per andare a caccia del record nazionale e magari anche di un piazzamento a ridosso del podio nella classifica finale dell’eptathlon iridato, guidata attualmente dalla neerlandese Sofie Dokter con 2942 punti davanti alla favorita statunitense Anna Hall (2926) e all’irlandese Kate O’Connor (2909).