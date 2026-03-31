Pentathlon
Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in Egitto
Si avvicina l’inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in Egitto, dall’8 al 12 aprile. L’Italia sarà presente nell’opening stagionale con ben nove azzurri.
Saranno cinque gli uomini al via della prova individuale, ovvero Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Micheli, Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre saranno quattro le azzurre in gara, ovvero Teresa Gioia, Aurora Tognetti, Valentina Martinescu ed Irene Prampolini.
Il programma prevede mercoledì 8 aprile le qualificazioni femminili, seguite giovedì 9 dalle qualificazioni maschili. Venerdì 10 spazio alle semifinali femminili, mentre sabato 11 sarà la volta delle semifinali maschili, infine domenica 12 andranno in scena entrambe le finali.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
AERONAUTICA: Bovenzi Matteo, Gioia Teresa
CARABINIERI: Tognetti Aurora
ESERCITO: Agavriloaie Denis
FIAMME AZZURRE: Martinescu Valentina
FIAMME ORO: Micheli Giorgio, Micheli Roberto, Prampolini Irene, Tromboni Emanuele