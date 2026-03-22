Sveva Gerevini sfiora il record italiano nel pentathlon ai Mondiali indoor. Vince a sorpresa Dokter

Sveva Gerevini sfiora il record italiano e conquista un buon settimo posto finale nel pentathlon ai Campionati Mondiali indoor 2026 di atletica, appuntamento principale della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Dopo le prime tre prove andate in scena stamattina, nella sessione serale si sono disputate le gare di salto in lungo e sugli 800 metri.

La 29enne cremonese, dopo aver ritoccato il personale in mattinata nei 60hs (8.25) e nel getto del peso (13.10), non è riuscita a cambiare passo nelle ultime due specialità del programma stampando un discreto 6.15 nel salto in lungo (settima piazza parziale) e realizzando lo stagionale negli 800 metri con 2:11.69 (gara conclusa in quarta posizione), distante circa tre secondi dal personal best.

Gerevini si è issata a quota 4522 punti complessivi, vedendo sfumare la possibilità di andare oltre i 4559 punti del suo primato nazionale (con cui arrivò quarta ai Mondiali di Glasgow 2024) ma centrando tutto sommato un risultato positivo sul palcoscenico dei Campionati Mondiali in sala.

La nuova regina globale del pentathlon arriva dai Paesi Bassi e risponde al nome di Sofie Dokter, che ha avuto il merito di piazzare l’allungo decisivo nel salto in lungo (6.52) difendendosi poi negli 800 (2:12.27) e vincendo la medaglia d’oro con 4888 punti davanti alla grande favorita statunitense Anna Hall (4860), al quale non è bastato uno strepitoso 800 da 2:06.32 per completare la rimonta. Bronzo all’irlandese Kate O’Connor con 4839 punti.