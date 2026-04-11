Paolo Bertolucci netto sulla lotta per il n.1 del mondo: “Spero che le dichiarazioni di Sinner entrino in testa…”

Calcoli aritmetici in tempo reale? No, grazie. E’ questo il pensiero spassionato di Paolo Bertolucci in merito a un grande tema: la valutazione “LIVE” dei risultati sportivi. Non ci sono dubbi che in quest’epoca che divora tutto alla velocità della luce, interessa molto agli appassionati l’essere informati sugli aggiornamenti degli eventi e su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri.

La lotta per il n.1 del mondo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è tra gli argomenti di maggior interesse. A Montecarlo, per la logica delle scadenze in graduatoria, l’azzurro avrebbe l’opportunità di scalzare dal trono lo spagnolo e quindi tornare in vetta. Un argomento che lo stesso Jannik non ha messo in cima all’elenco delle priorità.

“Sono consapevole della posizione in cui sono, ma non inseguo il numero uno. Fosse così, parteciperei a qualche torneo anche la prossima settimana. L’importante è vincere tornei, la classifica è una conseguenza“, la sottolineatura dell’azzurro ai microfoni. Considerazioni che hanno trovato il gradimento di Bertolucci che, in maniera un po’ piccata, ha rimbrottato tutti quelli che sovente si armano di calcolatrici.

“‘Giochiamo per i titoli. La classifica è una conseguenza’. Spero che questa dichiarazione di Sinner entri nella testa di coloro che si ostinano a fare calcoli totalmente inutili“, il post del commentatore di Sky Sport (ex tennista) su X. Una valutazione che si fonda sul non essere in linea con questa logica “LIVE” e più conforme a una valutazione sul medio/lungo periodo, anche perché il meccanismo stesso della classifica mondiale prende in considerazione come punto di riferimento cosa accade nelle ultime 52 settimane. Il peso dato agli “scarti” può considerarsi relativo, anche se appassiona i tifosi.